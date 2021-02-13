‘Üniversiteli sayısında Avrupa’da ilk sıradayız’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rize ve Trabzon ziyaretine başladı. Erdoğan, Rize’de Ahmet Erdoğan Camisi’nde kıldığı cuma namazının ardından katıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi mühendislik ve mimarlık ek binası açılış programında özetle şunları söyledi:

PROFESÖR YOK DEDİLER

“Kısa süre önce bir televizyon programında birileri adeta üniversitelerimizin sayılarıyla, hani üniversitelerimizin sayılarını 76’dan 207’ye çıkarttık ya bunlarla dalga geçerken, bir taraftan da ‘Profesörü olmayan üniversite var, bunlarla mı övünüyorlar’ diyor. Ama az önce Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ndeki profesör sayısını Rektörümüzden duyunca, bu kulakları olup da duymayanlar ‘İnşallah duymuşlardır’ diye temenni ediyorum. İşte 100’ün üzerinde profesörü var.

Üniversitemiz iftihar ettiğimiz bir düzeye geldi, tabii biz bu seviyeyi yeterli bulmuyoruz. Derdimiz keyfiyet. Hele hele bunu yakaladığımız zaman Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi parmakla gösterilen üniversitelerden biri olacak. Üniversitemizin önce ülkemizde ilk 10’a ardından dünyada ilk 500’e yükselmesini bekliyorum. Recep Tayyip Erdoğan ismini taşıyan bir üniversiteye yakışan budur.

UZAY PROGRAMI AÇIKLARSINIZ...

Bölünmüş yol yaparsınız, ‘Uçak mı inecek’ derler; havalimanı yaparsınız ‘Uzay mekiği mi inecek’ derler. Uzay programı açıklarsınız, ‘Yapacak başka işiniz mi kalmadı’ derler. ‘Bu parayla mı’ diye burun kıvırırlar. Yarın öbür gün uzaya kendi aracımızı gönderdiğimizde ‘Dünyaya mı sığmadınız?’ diyeceklerini şimdiden duyar gibiyim. Bunların asıl sıkıntısı siyasetten iş dünyasına, medyadan akademiye uzanan, devleti ve toplumu diledikleri gibi yönlendirdikleri gizli iktidarlarının yıkılıyor olmasıdır. Bu kör husumetin, yürütülen işlere takoz olma noktasına getirilmesine izin vermeyiz.

YALANA GEREK YOK, DÜRÜST OL

Hiçbir belediye, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın olurunu almadan tahvil çıkaramaz. Cumhurbaşkanının onayı olmadan tahvil çıkaramaz. Yurtdışından borçlanamaz.

Geçenlerde ana muhalefetin başındaki zat, ‘Biz şu kadar ucuz faizle yurt dışından borçlanma yaptık’ diyor. Yalan. Hazine ve Maliye Bakanlığımız yalan olduğunu belgeleriyle açıkladı. Yalana gerek yok, dürüst ol. Ana muhalefetin başındaki zata bunlar yakışmıyor.

AİLE, EĞİTİM VE KÜLTÜR

Yepyeni bir Türkiye inşa ettik. Ama bunları yaparken, aile, eğitim ve kültür konularında arzu ettiğimiz inkişafı sağlayamadık. Demek ki bir şeyler eksik. O eksikleri gidermemiz lazım. Önümüzdeki dönem aileden eğitim öğretime, kültürden sanata tüm bu alanları önceliklerimizin en başına alacağız.”

‘MERKEL DUYUNCA ŞAŞIRDI’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteli sayısıyla ilgili de şöyle konuştu: “Şansölye Merkel ile Almanya seyahatinde oturup konuştuğumuzda, ‘Ne kadar var?’ dediğinde, bana böyle komik rakamları verdiğinde, ‘Bizim 8 milyon 400 bin üniversite gençliğimiz var’ dediğimizde böyle bir üfledi, şaşırdı. Bizim eksiğimiz nerede? Keyfiyette. Keyfiyeti de başardığımız zaman, hepsini sollayıp geçeceğiz. Öğrenci sayısı itibariyle Avrupa’da, üniversiteye erişimde ilk sıraya çıktık.

TABLET DAĞITMAKLA ÖVÜNÜYOR

Baktım birisi öğrenci sayısının 3.5 milyonu geçtiği koskoca İstanbul’da, 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor. Birileri de bunu allayıp pullayıp şişirdikçe şişiriyor. Böyle allamak pullamak olur mu? Milli Eğitim Bakanlığımızın bugüne kadar dağıttığı 2 milyonu aşkın tableti bir kenara bırakıyorum. Bizim sadece Şahinbey İlçe Belediyemizin dağıttığı 50 bin tableti ise kimse görmüyor, görmek istemiyor.”

ÜNİVERSİTEDE AÇILIŞA KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde ek binaları açtı, kampus içinde yer alan Ahmet Erdoğan Cami’nin açılışına katıldı.

Erdoğan, açılışlarda çocuklara oyuncak dağıttı. (AA)

GENÇLERE ‘MARJİNAL GRUP’ MESAJI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, Konya, Malatya, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van İl Gençlik Kolları 6. Olağan kongrelerine Rize’den özetle şöyle seslendi:

TERÖR YUVALARINA OPERASYON

“Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına karşı yapılan operasyonda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün öğle saatlerine kadar 33 teröristi etkisiz hale getirdik. Bugün burada Diyarbakır’da kurban eti dağıtırken şehit edilen Yasin Börü’nün azmine sahip gençler görüyorum. Kalplerindeki imanla, bir ellerinde kitap, bir ellerinde bilgisayarla eğitime odaklanan gençler görüyorum. Artık kendi stratejisini belirleyen, bağımsız bir Türkiye var. Uzay çalışmalarından yeni sivil anayasaya kadar her alanda tarihimizin en önemli adımlarını attığımız bir dönemdeyiz. Türkiye büyüdükçe, gençlerimize oldukça geniş ve çeşitli kariyer fırsatları sunabiliyoruz. Yerli otomobili sizler yapacaksınız, ülkemizi uzayda sizler temsil edeceksiniz. Üniversiteleri marjinal grupların eylem sahası olmaktan çıkarıp bilim yuvaları haline sizler getireceksiniz.”