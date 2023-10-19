Üniversitelerden dünyaya çağrı

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VAHŞİ SALDIRI

- Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü: “Medeni dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu vahşi saldırıyı lanetliyor, uluslararası kamuoyunu saldırıların sonlandırılması noktasında tavır almaya çağırıyoruz.”

SAVUNMA HUKUKUNU AŞTI

- Anadolu Üniversitesi: “İsrail’in savunma hukukunu aşan uygulamaları ile Filistin halkı büyük bir şiddetin kurbanı oluyor. BM başta olmak üzere barış içinde bir dünya için herkesi Filistin halkıyla dayanışmaya davet ediyoruz.”

ZULÜM DURDURULMALI

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi: “Huzur ve barış, İsrail’in ölçülemez öfkesine ve gittikçe bir soykırıma dönüşmekte olan emperyalist hedeflerine feda edilmemeli. Birleşmiş Milletler ekseninde bütün medeni dünyayı adalete, sağduyuya ve insafa davet ediyoruz.”

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ORANTISIZ MÜDAHALE

- Piri Reis Üniversitesi: “Yaşanan acıların ve sorunların çözülmesi, insan hakları ve hukuka aykırı hadiselerin son bulması hususunda taraflar itidalli olmalı ve barış ortamını tekrar sağlamak için çabalamalı. Savaş hukukunu ve temel ahlaki değerleri göz ardı eden müdahalelere karşı durmaya ve Gazze halkına destek olmaya çağırıyoruz.”

SİVİLLER KORUNMALI

- TED Üniversitesi: “Savaştan en ağır şekilde etkilenen çocukların ve sivillerin korunması, barışın sağlanması ve bölgeye insani yardımların bir an önce ulaştırılması için tüm uluslararası kuruluşları göreve davet ediyoruz.”

ORTAK BİLDİRİ

YÖK öncülüğünde tüm üniversiteler tarafından imzalanan ortak bildiride de özetle şu satırlara yer verildi: “İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Arap Hastanesi’ni hedef alarak, yüzlerce Filistinli sivilin ölmesine ve yaralanmasına neden olan saldırılarını Türkiye akademik camiası olarak şiddetle kınıyoruz. Türkiye tarafından, bölgede kalıcı bir barışın tesisi amacıyla iki devletli vizyon temelinde yapılan diplomatik girişimleri destekliyoruz.”