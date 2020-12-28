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DHA
Haber Giriş: 28.12.2020 - 19:36 | Son Güncelleme:

"Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri" sözleri tepkiye neden olmuştu! İfadeye çağırılacak

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"Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri" sözleri tepkiye neden olmuştu! İfadeye çağırılacak
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, büyük tepkiye neden olan "Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri" sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sofuoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili soruşturma başlatılmış, katıldığı TV programındaki konuşma kayıtları istenmişti. DHA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Prof. Dr. Sofuoğlu'nun yaptığı konuşmanın kayıtlarını inceleyen Başsavcılık, suç unsuru oluşturacak ifadeler tespit etti. Başsavcılığın Sofuoğlu'nun ifadesinin alınması için çağrıda bulunacağı, Sakarya’da yaşadığı bildirilen Sofuoğlunun SEGBİS üzerinden ifadesinin alınabileceği öğrenildi. Prof. Dr. Sofuoğlu’nun üniversite öğrencilerinin yaşam tarzıyla ilgili eleştiri yaparken kullandığı "Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri" ifadeler tepkilere neden olmuştu.

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