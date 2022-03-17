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Üniversiteler arası futbol maçında ortalık fena karıştı

#Van#Samsun#DİYARBAKIR
Üniversiteler arası futbol maçında ortalık fena karıştı

TÜRKİYE Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Salon Futbolu 1'inci Lig müsabakasında, Samsun ve Van üniversiteleri arasındaki mücadelenin 2'nci yarısında çıkan kavgada, Ondokuz Mayıs Üniversitesi antrenörü Kazım Bıyık, yaralandı. Takım sahadan çekilince maç da yarıda kaldı.

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Dicle Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve 14 Mart'ta başlayan Salon Futbolu 1'inci Lig müsabakalarında bugün oynanan Samsun Ondokuz Mayıs ile Van Yüzüncü Yıl üniversiteleri karşılaşmasının 2'nci yarısında olaylar çıktı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin 1-0'lık üstünlüğüyle süren maçta, tribünde başlayan ve sahaya yansıyan olaylarda Ondokuz Mayıs Üniversitesi antrenörü Kazım Bıyık, yüzüne aldığı darbelerle yaralandı. Kavga, polis tarafından sonlandırıldı. Bıyık, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi takımının sahadan çekilmesiyle maç yarıda kaldı, polis takıma eşlik edip güvenle, yerleşkeden çıkardı.

'TAKIMI SAHADAN ÇEKMEK ZORUNDA KALDIK'

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü İhsan Güler, bugün oynadıkları 3'üncü maçta çıkan olaylar nedeniyle sahadan çekildiklerini belirterek, "Çocuklarımız artık maçta sporu değil, tribündeki olayları dert etmeye başlayınca takımı sahadan çekmek zorunda kaldık. Emniyetteki arkadaşlara da biz haber vermek zorunda kaldık. Kendi imkanlarımızla emniyeti aradık ve çevik kuvvet eşliğinde üniversiteyi terk etmek zorunda kaldık.

Üniversiteler arası futbol maçında ortalık fena karıştı

Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne geldik. Darp raporu için buradayız. Federasyona bunu bildirmek zorundayız. Dicle Üniversitesi ile aramızda herhangi bir problem yok. Diyarbakırlılarla hiçbir problemimiz yok. Hepimiz kardeşiz. Spor amaçlı buraya geldik. Sporun gençlere etkisi bu şekilde olmamalıydı ama işte çocuklarımızı motive etmek zorundayız" diye konuştu.

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Yaşanan olaylarda yüzüne darbe alan antrenör Kazım Bıyık, darp raporu alıp şikayetçi oldu. (

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#Van#Samsun#DİYARBAKIR

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