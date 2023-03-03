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Üniversite, depremde 195 personelini kaybetti

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#Hatay#Mustafa Kemal Üniversitesi#Deprem
Üniversite, depremde 195 personelini kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 11:52

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde en büyük kayıplardan biri de Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde yaşandı. Deprem felaketinde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nden 35 akademik, 23 idari, 32 işçi/sözleşmeli personel ve 105 öğrenci olmak üzere toplam 195 kişi hayatını kaybetti.

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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin Basın ve Halkla İlişkiler Birimi'nce, depremde hayatını kaybeden akademisyenler, idari ve diğer personelin isimlerinin yazılı olduğu listeler, 'Kayıplarımız hep hatırlanacak' denilerek yayımlandı. Depremde yaşamını yitiren akademisyenler şöyle:

"Profesörler Cemil Serhat Akın, Gökhan Özdemir, Mehmet Özbirecikli, Mona Gazel ve Yıldız Yaprak. Doçentler Betül Balıkçıoğlu, Didem Çakmak, Elif Tuğba Saraç, Esra Nur Tiryaki ve İbrahim Ozan Tekeli. Doktor öğretim üyeleri Ayşe İdil Çakmak, Berna Hamamcı, Erhan Tek, Mehmet Yıldırım, Murat Güntel, Onur Sezer, Yalçın Çetin ve Yasin Yılmaz. Araştırma görevlileri Abdullah Yücel, Bircan Turunç, Büşra Davut, Eda Kahiloğulları, Furkan Akman, Gizem Karayel, Sefa Koray Tosun ve Selman Kamik. Öğretim görevlileri Celile Demirbilek Bucak, Ceyda Mursaloğlu, Mehmet Eren, Nihat Arat, Osman Şükrü Bezirci, Serbay Bucak, Sinan Yılmaz ve Zehra Anaz."

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Üniversite, depremde 195 personelini kaybetti

ÜNİVERSİTEDE HAFIZA ANITI YAPILACAK

Üniversiteden yapılan açıklamada, “6 Şubat 2023'de bölgemizi etkileyen deprem felaketinde 35 Akademik, 23 İdari, 32 İşçi/Sözleşmeli Personelimizi ve 105 öğrencimizi kaybettik. Hayatını kaybeden camiamızın tüm mensuplarına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bugüne değin hem kesin tespitlerin yapılması hem de camiamızın yaşadığı travmayı derinleştirmemek adına kayıplarımızı paylaşmamıştık. Bölgenin en çok kaybını veren kurumlarından biri olan üniversitemizde yapacağımız 'Hafıza Anıtı' ile kayıplarımızın isimlerinin kampüsümüzde yaşatılmasını sağlayacağız. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

Üniversite, depremde 195 personelini kaybetti

Diğer yandan üniversitenin Mimarlık Fakültesi'ne ait misafirhanesi de yıkılırken, sadece yangın merdiveninin ayakta kaldığı görüldü. 20 Şubat'ta Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremde de Mustafa Kemal Üniversitesi lojmanları yıkıldı.

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Üniversite, depremde 195 personelini kaybetti

Üniversite, depremde 195 personelini kaybetti

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#Hatay#Mustafa Kemal Üniversitesi#Deprem

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