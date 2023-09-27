Unesco’ya liste sitemi... Geçici değil kalıcı olmak istiyorlar

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Antik dönemin en önemli arkeolojik alanlarından Ankara’nın Polatlı ilçesindeki Gordion Antik Kenti’nden hemen sonra Konya’nın Beyşehir Eşrefoğlu Cami, Eskişehir’in Sivrihisar Ulu Cami, Kastamonu Kasaba köyünün Mahmut Bey Cami, Ankara’nın Ahi Şerefeddin (Arslanhane) Cami ve Afyonkarahisar Ulu Cami’nin de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınması, Türkiye’nin geçici listede yıllardır bekleyen 82 eserini yeniden arkeoloji dünyasının gündemine taşıdı.





Listedeki anıtların neredeyse yarısının Avrupa ve Kuzey Amerika’da olduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Myra- Andriake Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, “İtalya’nın 59, Almanya’nın 53, Fransa’nın 52, İspanya’nın 50, İngiltere’nin 33 ve hatta ABD’nin bile 25 SİT’le yer aldığı listede Türkiye’den sadece 21 SİT bulunması, Anadolu gibi her dönemden özgün yerleşimler ve anıtlar barındıran bu topraklar için hayret verici” dedi.

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LOBİ EKSİKLİĞİ

UNESCO Geçici Liste’de 82 eserin olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Çevik, şöyle devam etti: “Anadolu’nun, miras listesindeki bu yoksulluğu, listelerin oluşum/seçim biçimini sorgulamayı gerektiriyor. Nedeni de anıtların eksikliği veya önemsizliği değil, tanıtım, ilgi ve uluslararası ilişki ve aslında lobi eksikliği gibi görünüyor. Geçici Liste’de bekleme rekoru ise 30 yılla Karain Mağarası’nda. Ahlat, Harran, Alanya, Myra St Nikolaos Kilisesi ve Mardin gibi çok özel örnekler de 23 yıldır listeye girmeyi bekliyor.”