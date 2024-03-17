UNESCO’dan öğretmenlere küresel vatandaşlık kılavuzu

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Eğitimcilerin dijital okuryazarlık gibi kavramları müfredata eklemeleri ve dijital çağda küresel vatandaşlık kavramını benimsemeleri için yayımlanan kılavuzda, en çok dikkat çeken konuların başında nefret söylemi ve çevrimiçi şiddet artışı bulunuyor. Geçtiğimiz yıl dünyada 15-24 yaş arası gençlerin yüzde 79’unun internet kullandığı bildirilen kılavuzda, çevrimiçi şiddetin eğitim boyutuna şöyle dikkat çekildi: “Araştırmalara göre; cinsiyet normlarından etkilenen zorbalık da dahil olmak üzere nefret söylemi biçimleri hem erkek hem de kız öğrencilerin akademik performansı üzerinde kalıcı bir olumsuz etkiye sahip. Eğitimcilerin; eleştirel tartışma, sınıf diyaloğu ve aktif katılımın temel pedagojik bileşeni olan ifade özgürlüğüyle ilgili normlar ve haklar hakkında eğitim verme konusunda desteklenmesi gerekiyor.”