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UNESCO’dan öğretmenlere küresel vatandaşlık kılavuzu

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#UNESCO#Dijital Öğrenme Günü#Dijital Çağda Küresel Vatandaşlık
UNESCO’dan öğretmenlere küresel vatandaşlık kılavuzu
Zülal ATAGÜN
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 07:00

UNESCO, bu yıl 19 Mart’ta ilk kez kutlanacak Uluslararası Dijital Öğrenme Günü nedeniyle öğretmenlere yönelik olarak “Dijital Çağda Küresel Vatandaşlık Eğitim Kılavuzu” yayınladı.

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Eğitimcilerin dijital okuryazarlık gibi kavramları müfredata eklemeleri ve dijital çağda küresel vatandaşlık kavramını benimsemeleri için yayımlanan kılavuzda, en çok dikkat çeken konuların başında nefret söylemi ve çevrimiçi şiddet artışı bulunuyor. Geçtiğimiz yıl dünyada 15-24 yaş arası gençlerin yüzde 79’unun internet kullandığı bildirilen kılavuzda, çevrimiçi şiddetin eğitim boyutuna şöyle dikkat çekildi: “Araştırmalara göre; cinsiyet normlarından etkilenen zorbalık da dahil olmak üzere nefret söylemi biçimleri hem erkek hem de kız öğrencilerin akademik performansı üzerinde kalıcı bir olumsuz etkiye sahip. Eğitimcilerin; eleştirel tartışma, sınıf diyaloğu ve aktif katılımın temel pedagojik bileşeni olan ifade özgürlüğüyle ilgili normlar ve haklar hakkında eğitim verme konusunda desteklenmesi gerekiyor.” 

 

 
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#UNESCO#Dijital Öğrenme Günü#Dijital Çağda Küresel Vatandaşlık

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