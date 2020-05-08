UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Diyarbakır Surları’nda... Tarihi talan

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ile HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Bakan Mehmet Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na birer soru önergesi verdi. Surların yerinden söküldüğüne dair görüntüler olduğunu belirten Polat, “UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan, Diyarbakır Surları uzunluğu 5 kilometre olmakla birlikte Çin Seddi’nin ardından en uzun duvarlardan biri olma özelliğine sahiptir. Gece saatlerinde sökülen taşlar kafe ve restoranların yapımında kullanılmak üzere satıldığı iddia edilmektedir. Surlara zarar verenler tespit edilmiş midir?” dedi.

Önergeleri yanıtlayan Bakan Ersoy ise şunları söyledi:

KOMİSYON KURULDU

“Sur ilçesinde bulunan tarihi surların sökülerek satılmaya çalışıldığı iddiaları üzerine Emniyet Müdürlüğü’nce belirlenen noktalara operasyon gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 10 kamyon civarında tarihi olma ihtimali olan taş tespit edilerek Müze Müdürlüğü tarafından kontrol altına alınmıştır. Taşların kendisine ait olduğunu iddia eden şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nce tarihi Diyarbakır surları ve tescilli yapıların varsa olumsuzluklarına zamanında müdahale edilmesi amacıyla alanında uzman kişilerden ‘Sur Denetim ve İnceleme Komisyonu’ kurulmuştur. Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü uzmanları söz konusu surlarda gerekli incelemelerde bulunmuşlardır.

BURÇLAR İŞGAL EDİLDİ

UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunan Diyarbakır Dış Kent Surlarındaki 5, 10, 26, 31, 34, 39, 42 ve 79 nolu burçların işgal edilmiş ve izinsiz müdahale edilmiş olduğu da tespit edilmiş olup Bakanlığımız Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nün Diyarbakır Valiliği’ne hitaplı 24 Eylül 2019 tarihli yazısı ile işgallerin sonlandırılması ve yapılara zarar veren failler hakkında hukuki sürecin yürütülmesi istenilmiştir. Dünya Mirası olan Diyarbakır surlarına zarar veren veya işgal eden failler hakkında suç duyurusunda bulunulabilmesi için öncelikle burçlara zarar veren faillerin kimlik ve adres bilgileri tespit edip tutanağa bağlanarak ivedilikle gönderilmesi talep edilmiştir. Bakanlığımız teknik personelleri ve Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce yerinde yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan tutanak Diyarbakır Valiliği’ne iletilmiştir.”