Umutlar tükendi... Korhan Hoca’dan 100 gündür tek bir iz yok

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ABD’deki Dünya Bankası’nda bir dönem ‘Asya Direktörü’ olarak çalıştıktan sonra emekli olup İstanbul Büyükada’daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg (83), yaz başında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi’ndeki yazlık evine gitti. 17 Haziran sabahı telefonunun yanı sıra kimlik ve banka kartlarını da yanına almadan, doberman cinsi eğitimli köpeği ‘Tina’ ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmeyince eşi kayıp ihbarında bulundu.

‘TİNA’ BİLMECESİ

Bölgede, arama başlatıldı. Dron ve İHA'ların da kullanıldığı aramalarda, 250 kilometrekarelik alan, havadan ve karadan 5 kez sil baştan aranmasına rağmen, Berzeg ve köpeği bulunamadı. Berzeg’in köpeği ‘Tina’ ise kaybolduktan 74 gün sonra, 29 Ağustos sabahı, Armutlu Mahallesi’ndeki eve geldi. ‘Tina’nın bakımlı olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur gibi izlerin bulunmadığı, patilerinin de temiz olduğu görüldü. ‘Tina’nın dışkı ve kan örnekleri incelendi; köpeğin doğada kalmadığı bulgularına ulaşıldı. GPS takılıp aç bırakılan ‘Tina’ her defasında, eve geri döndü. Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında dün 100’üncü gün geride kalırken, artık bir ihbar da yapılmıyor. Ümitler tükenirken arama ekiplerin sayısı 40’a düşürüldü.