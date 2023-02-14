Umut nöbeti

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Depremin en ağır etkilediği illerden Adıyaman’da 8. günde de enkaz başında bekleyen depremzedeler yakınlarından gelecek iyi haberleri bekliyor.

Şehirde yıkılan birçok enkazda arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Bu binalarda artık vinç yardımıyla blok kaldırma, vefat etmiş vatandaşları çıkarma ve sonrasında enkaz kaldırma işlemi yapılacak. Çok az sayıda enkazda ise termal kameralarda sıcaklık belirlendiği için çalışmalar devam ediyor. Ancak, termal görüntüler saatler geçtikçe kayboluyor. Buna rağmen depremzedeler hem bir can kurtulur umudu hem de yakınlarının cenazesini almak için yıkılan binaların başından ayrılmıyor.

‘YAĞMACI SANARLAR’ KORKUSU

Karış karış dolaştığımız her sokakta en az 3-4 bina yıkılmış halde. Sokaklarda insanlar enkaz dağları üzerinden yürüyerek ulaşımını sağlayabiliyor. Binaları yıkılan depremzedelerden bazıları yıkıntılar arasında kişisel eşyalarını arıyor. En büyük korkuları yağmacı sanılarak linç edilmeleri. Sosyal medyada yayılan görüntüler onları tedirgin ediyor. Binası hasar alıp yıkılmayanlar ise hırsızlık olur diye nöbet tutuyor.

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Adıyamanlılar psikolojik olarak da çökmüş durumda. Yas yerini gün geçtikçe öfkeye bırakıyor. Dokunduğumuz depremzedelerden duyduğumuz ilk sözler, “Biz iki gün boyunca yalnız kaldık. Kendi imkânlarımızla yakınlarımızı kurtarmaya çalıştık. Herkes yoldan çevirdiğini enkaza getirdi” oldu.

YARDIMLAR NE DURUMDA

Şehre 24 saat aralıksız yardım TIR’ı geliyor. İlk gelen TIR’larda ağırlıklı olarak temel gıda malzemeleri vardı. Bu malzemelerin birçoğu sokak kenarlarına yığılmış durumda. Çabuk bozulan gıdalar bayatlamış ve çöpe dönüşmüş halde.

Depremzedelerin öncelikli ihtiyacı ise çadır, ısıtıcı, şebeke suyu, tuvalet ve konteyner. Depremin dördüncü gününden itibaren bu ihtiyaçlar bölgeye gelmeye başladı. Ancak halen bu yardımlara ciddi şekilde ihtiyaç duyuluyor. Özellikle tuvalet olmadığı için şehrin birçok noktasından kötü kokular yayılmaya başladı. Telefon ve internet erişimi ise halen yeterli seviyede değil.

‘KIZIMI ALMADAN GİTMEYECEĞİM’









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Adıyaman’daki Kalaycı Apartmanı 25 kişilik bir aile apartmanıydı. Depremin ilk anında bu binadan 4 kişi kurtuldu. 2 kişi de canlı olarak enkazdan çıkartıldı. Depremle birlikte binadan sokağa düştüğünü anlatan Mehmet Şahin, “Kızım içerde kaldı. Termal kamerayla ısı buldular. 15 akrabamızın cesedini çıkardık. 4 kişi içerde kaldı. Birisi de kızım. Allah’tan umut kesilmez. 1 haftadır başındayım. Kızımı almadan gitmeyeceğim” dedi.

SADECE 1 KİŞİ...









Yaklaşık 100 kişinin yaşadığı 7 katlı Pınar Apartmanı’nda da yıkım çok büyüktü. Apartmandan sadece 1 kişi sağ çıkabildi. enkaz altında kalanlardan Taner Ailesi’nden annenin cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin yakınları enkaz altında kalan 3 çocuk ve 1 baba için umut nöbetini sürdürüyor.