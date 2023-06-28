‘Umut Çarşısı’nda bayram bereketi... Hürriyet Hatay’da

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KENT merkezinde neredeyse sağlam bina kalmayan, büyük yıkım yaşayan Hatay’da deprem sonrası büyük bir göç yaşanmıştı. Enkaz ve molozların kaldırılması, konteyner ve çadır kentlerin kurulmasıyla kente geri dönüşler de başladı. Özellikle çocukların eğitimi için giden aileler, okulların tatile girmesi ve Kurban Bayramı nedeniyle Hatay’a gelmeye başladı. Dönüşlerle birlikte kentte trafik artarken, nüfus hareketliliğinde de gözle görülür artış oldu. Nüfusun artmasıyla var olan barınma sorunu daha da artarken, barınma sorunun çözülmesi için ise kenttin birçok noktasında yeni konteyner kentlerin kurulmasına da devam ediliyor.

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DÜKKÂNLAR AÇILDI

Hatay denince akla ilk gelen noktalardan biri olan tarihi Uzun Çarşı’da birçok esnaf tekrar hizmet vermeye başladı. Eskiden yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan çarşı, depremden sonra ilk kez bu kadar insan kalabalığına ev sahipliği yaptı. İşyeri ayakta kalan esnaf, yıkıntı ve enkazlar arasında kalan dükkanlarını açtı. Çarşıdaki sokaklar yeniden canlanırken, insan hareketliliği arttı. Konteyner ve çadırlarda kalan depremzedeler, açılan dükkânlarda bayram alışverişi yaptı. Depremden sonra Hatay en canlı, en kalabalık günlerini yaşadı. Depremzedeler alışveriş yapmanın yanı sıra eş dostla çarşıda karşılaşıp sohbet etti. Birbirlerinin hal hatırını sorarak gözyaşları içinde eski güzel günleri andı. Çarşı içindeki, bilinen ve meşhur bazı restoranlarla, Çınaraltı’ndaki künefeciler de yeniden hizmet vermeye başladı.

ESNAF: BİZE İYİ GELDİ

Çarşı’daki künefe dükkânında yıllardır hizmet veren Fatih Uzunparmak, “Depremden sonra burada kaldık, yardım çalışmalarında bulunduk. Sanki herkes şehri terk etmiş gibiydi. Şimdi insanlarımız geri dönmeye başladı. Hasret gidermek, tekrar şehrini görmek için dönüyorlar. Antakya bir aşktır, bırakılmıyor. Hiçbir şey olmasa da gelip bir tanıdığımızı görmek bile acılarımızı unutturuyor. Geçen bayram işyerimiz kapalıydı, bu bayramda zor şartlarda da olsa dükkânımızı açtık. Hatayımızı tekrar kaldırmamız gerekir. El birliğiyle Hatayımızı tekrar yaşatacağız. Şu an barınma sorunu var, insanlar kalacak yer bulursa emin olun giden tüm Hataylılar geri döner. Benim evim az hasarlı, ama gidip oturamıyorum, çünkü su yok, elektrik yok. Benim gibi durumda olan çok sayıda kişi var. Hataylıyı başka şehirde yaşatamazsınız, biz başka yerde yaşayamayız. Çarşıdaki kalabalık bize iyi geldi, umut oldu. Yaralarımızı hep birlikte saracağız” dedi.

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ESNAFIN YÜZDE 85'İ GERİ DÖNDÜ

Hatay’da küçük esnafın yüzde 85’i geri döndü. Ancak çoğu için işyeri bulmak büyük sorun. Hatay Elektrikçiler Odası Başkanı Adnan Taşçıoğlu, “Esnaf işyerlerini, malzemelerini depremde kaybetti. İşyeri ve tamir takımlarına ihtiyaçları var. İmkân sağlansın, Hatay’ı ayağa kaldıralım. Biz para yardımı değil, çalışmak için imkân sağlanmasını istiyoruz” dedi.

ENKAZDAKİ GÜNEBAKANLAR...

6 Şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, umudun sembolü enkazlar arasında yetişen ayçiçekleri (günebakan) oldu. Şehrin merkezindeki Azerbaycan Bulvarı’nda yıkılan bir kuruyemişçi dükkanının enkazından çıkan ayçiçekleri, kent sakinlerinin de gözdesi. Herkes gelip ayçiçekleri önünde fotoğraf çektiriyor. Çevredeki esnaflar, deprem sonrası burada çok yağmur yağdığını, yaklaşık 1.5 ay önce de ayçiçeklerinin belirdiğini söylüyor.

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Bölgenin en işlek merkezlerinde yer alan kuruyemişçinin sahipleri ise hayatta. 2016’da açılan Gaffaroğlu Kuruyemiş, 2021’de yenilenmişti. Hürriyet olarak görüştüğümüz kuruyemişçinin ortaklarından Mehmet Kartal, dükkânda pek çok anısı olduğunu, ayçiçeklerini gördüğünde ise çok şaşırdığını söylüyor. “Herkes konuyla ilgili beni arıyor” diyen Kartal, “Kimi oradan kopardığı ayçiçeğini almış evinin bahçesine ya da kaybettiği yakınının mezarına koymuş. Ben de her gün gidip onları suluyorum” diyor.