Umudun adı pars

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Hatay’da 35 gün sonra enkazdan son çıkan canlı olan kedi Pars, ailesiyle çadırda hayata tutunuyor. Pars’ı elleriyle enkazdan çıkaran Furkan Dönmez, Antakya’da 4 katlı binada oturduklarını, 3 kişinin öldüğü enkazdan ailesiyle birlikte güçlükle kurtulduklarını anlattı: “Enkaza adını söyleyerek seslendik. Ama ne ses ne soluk vardı. Bir ay sonra umudumuzu kaybettik ve aramayı bıraktık. Evimizde ailemin değerli eşyaları vardı. İş makinelerinin çıkardığı molozlar kaldırılırken, değerli eşyalarımızın bulunduğu oda görününce onları almak için enkazın arasına girdik. Elimizi eşyaların olduğu bölüme doğru uzatırken, zayıf yorgun bir ses geldi ve Pars pençe attı. Aradan 35 gün geçmişti. Pars bu enkazın altından en son çıkan canlı oldu.

Dakikalarca sarılıp ağladım. Çok canımızı kaybettik ama o bize umut oldu.