Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Umudun adı pars

Güncelleme Tarihi:

#Evcil Hayvan#Deprem Bölgesi#Furkan Dönmez
Umudun adı pars
Rıza Özel
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 07:00

Depremde binlerce insanımızla birlikte çok sayıda evcil hayvan da enkaz altında kaldı. Sağ kurtarılan can dostlar, yaşam mücadeleleriyle umut oldu.

Haberin Devamı

Hatay’da 35 gün sonra enkazdan son çıkan canlı olan kedi Pars, ailesiyle çadırda hayata tutunuyor. Pars’ı elleriyle enkazdan çıkaran Furkan Dönmez, Antakya’da 4 katlı binada oturduklarını, 3 kişinin öldüğü enkazdan ailesiyle birlikte güçlükle kurtulduklarını anlattı: “Enkaza adını söyleyerek seslendik. Ama ne ses ne soluk vardı. Bir ay sonra umudumuzu kaybettik ve aramayı bıraktık. Evimizde ailemin değerli eşyaları vardı. İş makinelerinin çıkardığı molozlar kaldırılırken, değerli eşyalarımızın bulunduğu oda görününce onları almak için enkazın arasına girdik. Elimizi eşyaların olduğu bölüme doğru uzatırken, zayıf yorgun bir ses geldi ve Pars pençe attı. Aradan 35 gün geçmişti. Pars bu enkazın altından en son çıkan canlı oldu.

Dakikalarca sarılıp ağladım. Çok canımızı kaybettik ama o bize umut oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Evcil Hayvan#Deprem Bölgesi#Furkan Dönmez

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

#Meteoroloji
Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin! İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

#Sağlık
Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

#İsmail Köksal Engür