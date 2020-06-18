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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR - İstanbul / Ümraniye (DHA)
Haber Giriş: 18.06.2020 - 10:13,Son Güncelleme:

Ümraniye'de toplu taşımada maske denetimi

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Ümraniye'de toplu taşımada maske denetimi
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ÜMRANİYE'de trafik polisleri koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurdukları minibüs ve otobüslerdeki maske denetimi yaptı. Vatandaşların maske taktıkları görülürken, ekipler yolculara bilgilendirme yaptı.

İstanbul Valiliği ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla İstanbul'da maske takma zorunluluğu getirildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde minibüslere ve otobüslerinde maske denetimi yaptı. Denetimlerde yolcuların maske takıp takmadıkları kontrol edildi. Trafik ekipleri otobüslere binerek yolculara bilgilendirme yaptı. Toplu taşımayı kullanan yolcuların maske ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

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