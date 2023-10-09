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Ümraniye'de öğrenci yurdunda iğrenç olay! Bir kişi tutuklandı

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#İSTANBUL#Yurt#Öğrenci
Ümraniyede öğrenci yurdunda iğrenç olay Bir kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2023 17:23

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan özel erkek öğrenci yurdunda, İbrahim S.'nin on bir yaşında çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. İbrahim S. (22) tutuklanırken olayın gerçekleştiği yurt, İstanbul Valiliği tarafından kapatıldı.

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Olay istismara uğrayan çocuğun ailesinin şikayeti üzerine ortaya çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı sikayet üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda imam İbrahim S., 12 Eylül'de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın duyulmasının ardından İstanbul Valiliği, özel ortaokul erkek öğrenci yurdunu kapattı.

İfadesi alınan mağdur çocuğun, "Hoca beni yataktan kaldırıp odasına götürüp tecavüz ediyordu. Bu eylemi ilk olarak yaz tatilinden 6-7 ay önce başladı. Bana arkadan yaklaştı ve tecavüz etti. Eylemleri çok kez yaptı. Ne kadar yaptı, hatırlamıyorum. Eylemleri sırasında kimse olmuyordu. Bir hoca gelince hemen bırakıyordu" dediği öğrenildi. İbrahim S. ise çocuklara ceza verdiği için böyle bir iftirada bulunduklarını söyleyerek, istismar iddialarını reddetti. Soruşturma Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Soruşturma kapsamında 3 kişinin daha ifadesi alınacak.

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#İSTANBUL#Yurt#Öğrenci

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