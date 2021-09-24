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Ümraniye'de korkutan yangın! Gözyaşlarına boğuldu

#Yangın#Gecekondu#Ümraniye Yangın
Ümraniyede korkutan yangın Gözyaşlarına boğuldu

Ümraniye'de kömürlükten çıkan yangın bitişiğindeki gecekonduya ve yan binanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında ev sahibi kadın gözyaşlarını tutamazken, komşuları teselli etmeye çalıştı.

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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)- Yangın, saat 13.30 sıralarında Hekimbaşı Mahallesi Ayder Sokak'ta çıktı. Kömürlükten çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede  bitişiğindeki gecekonduya ve yan taraftaki binanın çatısına sıçradı. Yangını gören komşular, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada evde olan Gülsüm Yazıcı çevredeki vatandaşların yardımıyla evden çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen  itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Yangın nedeniyle gecekondunun ve yan binanın çatısında hasar oluşurken, polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Ümraniyede korkutan yangın Gözyaşlarına boğuldu

KOMŞULARI TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI

Evinde yangın çıkan kadın, itfaiyenin çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Komşuları gözü yaşlı kadına sarılarak teselli etmeye çalıştı.

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#Yangın#Gecekondu#Ümraniye Yangın