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Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

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#İstanbul#Ümraniye#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 21:36

Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısı ile altındaki daire alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Yangın, saat 20.30 sıralarında Cemil Meriç Mahallesi Menba Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. Bilinmeyen nedenle çatıda başlayan yangın son kattaki daireye de sıçradı. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Alevler yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından söndürülürken, çatı ile altındaki daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

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#İstanbul#Ümraniye#Yangın

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