Ümraniye-Göztepe’de test sürüşü

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Hattın inşaatının 2017 yılında yüzde 4 seviyelerinden durdurulduğunu söyleyen İmamoğlu, “Göreve geldikten sonra 3- 4 ay içinde Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası’ndan 75 milyon Euro kaynak bulup, kredi iznini alarak inşaatına yeniden başladık. 11 istasyonun tamamında kazı ve betonarme imalatlarında son aşamaya gelindi. 2025 yılında hizmete alınacak. Bu hat aynı zamanda Çekmeköy- Ümraniye- Üsküdar Hattı, Kadıköy- Sabiha Gökçen Hattı ve Marmaray’la birleşiyor. Yani İstanbul’un her yerinden Finans Merkezi’ne kolaylıkla ulaşım sağlanacak” dedi.