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Ümraniye-Göztepe’de test sürüşü

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#Ekrem İmamoğlu#Ümraniye#Ataşehir
Ümraniye-Göztepe’de test sürüşü
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 80’i tamamlanan ve önümüzdeki yıl hizmete girmesi beklenen 13 kilometrelik Ümraniye- Ataşehir- Göztepe Metro Hattı’nda test sürüşü yaptı.

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Hattın inşaatının 2017 yılında yüzde 4 seviyelerinden durdurulduğunu söyleyen İmamoğlu,  “Göreve geldikten sonra 3- 4 ay içinde Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası’ndan 75 milyon Euro kaynak bulup, kredi iznini alarak inşaatına yeniden başladık. 11 istasyonun tamamında kazı ve betonarme imalatlarında son aşamaya gelindi. 2025 yılında hizmete alınacak. Bu hat aynı zamanda Çekmeköy- Ümraniye- Üsküdar Hattı, Kadıköy- Sabiha Gökçen Hattı ve Marmaray’la birleşiyor. Yani İstanbul’un her yerinden Finans Merkezi’ne kolaylıkla ulaşım sağlanacak” dedi.  

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#Ekrem İmamoğlu#Ümraniye#Ataşehir

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