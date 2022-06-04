Ummanlı turist dereye düşüp, kaybolmuştu... Arama çalışmaları devam ediyor

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Olay, dün Çamlıhemşin ilçesi, Galer Düzü mevkisinde meydana geldi. Ummanlı turist Al Rawahi Favvzi Faız Zaid, iddiaya göre kaya üzerine çıkarak fotoğraf çektirmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Zaid, Ayder Deresi'ne düştü. Karların erimesi nedeniyle debisi yükselen derede akıntıya kapılan Zaid, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, AKUT, UMKE, Jandarma Arama-Kurtarma (JAK) ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Debi yüksekliği nedeniyle suya giremeyen ekipler, kıyıdan arama- kurtarma çalışması başlattı.,

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan Ummanlı turist Zaid'in derede akıntıya kapıldığı anlar, arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; riskli bir yerde kaya üzerine çıkan Zaid’in eğilerek suya dokunmaya çalıştığı, bu sırada ise ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek dereye düştüğü yer aldı.

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GÖRÜNTÜYÜ ÇEKEN ARKADAŞI GİTTİ

Turist Zaid'i arama-kurtarma çalışmaları bugün de sürdü. Suya yine giremeyen ekipler, dere yatağının her iki yanındaki karadan arama çalışmasını sürdürüyor. Dere yatağı drone ile havadan taranırken, aramalardan henüz bir sonuç çıkmadı.

Bu arada Ummanlı turist Zaid'in ülkesinde ünlü bir imam olduğu öğrenildi. Zaid'in dereye düştüğü anları çeken arkadaşı ise bu sabah ülkesine döndü. Olay anında yanında bulunan diğer 5 arkadaşı ise arama ekiplerine aralıklarla eşlik ediyor.

'SU ÇOK ŞİDDETLİ AKIYOR'

AKUT lideri Güçlü Uzunalioğlu, Ummanlı turistin fotoğraf çektirdiği sırada düştüğünü belirterek "Su, kar erimesi nedeniyle çok şiddetli akıyor. Yüzmeyi de bilmiyor. Suya kapılıp gidiyor. 10 metre sürüklendiğini görüyorlar, sonrasında gözden kayboluyor. Ekiplere haber verilmesi ile beraber olay yerinde arama çalışmaları başlatıldı. Şu ana kadar hiçbir iz bulunamadı. Su çok şiddetli, kar erimesi nedeniyle suyun debisi yüksek ve su berrak değil. Çalışmalar zor şartlarda devam ediyor. Suya girmek bütün ekipler için çok riskli. Geçmişte bu tür olaylarda yaşadığımız kazalardan dolayı kolay kolay hiçbir ekibi suya sokmuyoruz. Şimdi yine suyun seviyesi yükseldi. Bugün de arama çalışmalarını tamamlamak zorunda kaldık. Yarın yine çalışmalar devam edecek" dedi.

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'BU DÖNEMDE DOĞA ÇOK VAHŞİ OLUYOR'

Galer Düzü Yaylası'nda kalan Hatice Şahin, "Bu dönemde doğa çok vahşi oluyor. Karların erimesi ile beraber bu dönemde derelerde çok taşkın oluyor ve kesinlikle gelen misafirlerin dere kenarlarına inmemesi gerekiyor. Yaşadığımız olay bizi çok üzdü. Bu tür olayların yaşanmaması için çok daha dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor" diye konuştu.

'DERE KENARLARI, ORMANLAR TEHLİKELİ'

Şifa Işık ise "Çok dikkatli olunması lazım. Dere suyu yüksek olduğu bir dönem. Yaşadığımız bu olayla büyük bir üzüntü yaşadık. Bölgeye gelen turistlerin rehbersiz gitmemesi gerekiyor. Bu konuda çok bilinçsiz davranıyorlar" ifadelerini kullandı. Ayşen Şahin de "Ayder'e gelen turistlere ricamız; rehbersiz bu tür alanlara gitmemeleri. Dere kenarları, orman içleri tehlikelidir. Rehber eşliğinde bu alanlar görülmelidir. Yaşanan bu üzücü olayın tekrar yaşanmaması için tedbirli olmalıyız" dedi.