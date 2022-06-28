Ümit Özdağ’ın Hatay’da konvoyu durduruldu, kente girişine izin verilmedi

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"Suriye sınırına gidip ilk mayını döşeyeceğiz" sözleri nedeniyle güvenlik güçleri tarafından Hatay'a girişi engellenen Özdağ, Hatay Valiliği'nin giriş engelini kaldırmasıyla kente girdi. Partisinin il binasına gelerek basın açıklaması yaptı. İran, Afganistan, Pakistan ve Hindistan'dan on milyonlarca kişinin Türkiye'ye yöneleceğini söyleyen Özdağ, "Değil iki metrelik duvar, Çin seddi inşa etseniz yine de bu göçü durdurmak mümkün değil. Halen ülkemizde 10 milyonun üzerinde sığınmacı ve kaçak var." diye konuştu.

'ANADOLU KALESİ PROJESİ İLE SINIRIMIZA ANTİ-PERSONEL MAYIN DÖŞEYECEĞİZ'

Ümit Özdağ, meselenin mevcut sığınmacıların ve kaçakların vatanlarına dönmesi olmadığını, yenilerinin gelmesinin engellenmesi gerektiğini belirterek, "Bunun için biz Anadolu Kalesi adlı bir projeyi, bütün detaylarıyla hazırladık ve bu projeyi bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olarak da son şeklini iki hafta önce verdik. Türk milletinden önümüzdeki seçimde bu kararnamenin devreye sokulması için yetki isteyeceğiz. Anadolu Kalesi projesi ile sınırımıza tekrar anti-personel mayın döşenmesi yeni göçlerin olmaması için alınacak en önemli kararlardan bir tanesidir ifadesini kullandı.

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Zafer Partisi olarak Ottawa sözleşmesinden çekileceklerini belirten Özdağ, şunları söyledi:

"Ottawa sözleşmesini kabul eden birçok ülke var ama bu ülkelerin hiçbirisi Türkiye gibi geçiş ülkesi değil. Üç kıtanın birleştiği yer olan Anadolu, sadece şimdi değil binlerce seneden beri bir geçiş coğrafyasıdır. Bu coğrafyayı savunamazsanız, yıkılırsınız. Anadolu'da Türk milletinden daha uzun bir süre devletle varlığını koruyan tarih boyunca hiçbir millet olmamıştır. Çünkü bu coğrafyada sürekli büyük kavimler göçü gerçekleşmiş ve devletler zayıflayarak yıkılmıştır. Bunun tekrar olmasına izin vermeyeceğiz, veremeyiz. Bunun için nasıl Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan, İsrail ve birçok ülke Ottawa sözleşmesine imza atmadıysa biz de atılan bu sorumsuz imzayı geri çekeceğiz ve sınırlarımıza anti-personel mayın döşeyeceğiz."

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'BİR OTO YEDEK PARÇASI'

Sembolik olarak anti-personel mayınını andıran bir oto yedek parçasını sınıra gömmek için Hataya geldiklerini söyleyen Özdağ, Elimizdeki bir eski oto yedek parçasıydı. Anti-personel mayın biraz daha küçük olur ama hayret verici bir şekilde, İçişleri Bakanından, Hatay Valisine kadar insanlara ayağa kalktılar. Sınırda birlikler vaziyet almışlar. Arkadaşlar, hayırdır? Siz Hatayı Adana tarafından savunmayacaksınız, savunacaksanız Suriye tarafından savunun dedi.

'HATAY’DA SURİYELİLERİ ANCAK TURİST OLARAK GÖRECEĞİZ’'

Özdağ, konuşmasının sonunda Hataylılara seslenerek, "Söz veriyorum, 2023 Haziranından itibaren Suriyeli misafirlerimiz vatanlarına geri dönmeye başlayacaklar. Hatay'da Suriyelileri ancak turist olarak göreceğiz ifadelerine yer verdi.