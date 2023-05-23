Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ: Kararımızı yarın açıklayacağız

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Özdağ'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Zafer Partisi, Atatürk çizgisinde bir partidir. Onun koyduğu ilkelerden asla taviz vermez ve varlık sebebi Atatürk ideallerinin 21. yüzyıla taşınmasıdır. Türk halkının güvenliğinin sağlanmasıdır.

Süreç devam ediyor, henüz kararımız netleşmedi. Kılıçdaroğlu ile akşam görüşüp kararımızı yarın 11'de açıklayacağız.

Sinan Bey'in kendi taktiridir. Zafer Partisi'ni bağlamamaktadır. Bu noktada Sinan Bey'le farklı düşünüyoruz. Üzerinde durmuyoruz ve hayat devam ediyor.

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"CEHENNEMİN KAPILARINI KAPATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Biz Sinan Bey'le yola çıkarken "Cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık" Biz hala cehennemin kapılarını kapatmaya çalışıyoruz.

Hiç kimse Türkiye'yi dünyanın lunaparkı olarak göremez. Bakıyorsunuz Türkiye'ye gelenlerin Google araması yapanlar Türk kızları, Türk erkek çocukları ile ilgili arama yapıyorlar.

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Biz bu ülkenin insanlarının bu şekilde Lümpen sürülerinin hedefi haline getirilmesine izin vermeyiz. Makam mevki ihale tartışması yapmıyoruz.

Sadece Zafer Partisi'ne oy veren yurttaşlarımıza değil. Sadece Zafer Partisinin ve ATA İttifakı'na oy veren seçmene değil. Tüm siyasi partilere oy veren vatandaşlarımıza çağrı yapıyoruz.

Biz terörle ilintili hiçbir siyasi yapılanmanın Zafer Partisi olarak siyaseten meşru olmadığını düşünüyorum. Terörle mücadele bizim vazgeçilmezimiz.