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Ümit Özdağ tarafından Cumhurbaşkanlığı adaylığı çağrısı yapılan Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

#Mansur Yavaş#Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı#Ümit Özdağ
Ümit Özdağ tarafından Cumhurbaşkanlığı adaylığı çağrısı yapılan Mansur Yavaştan ilk açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kendisini 'Cumhurbaşkanı adayı' göstermesiyle ilgili ilk kez konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ben bu tür şeylere hiç yorum yapmıyorum. Benim belediyecilik anlayaşıma göre bir belediye başkanı seçildikten sonra sadece görevini yapmalı" ifadelerini kullandı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener’i makamında ziyaret etti. Yarım saat süren görüşmenin ardından iki isim ortak basın açıklaması yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mansur Yavaş’ın adaylığını desteklediklerini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından ilk kez konuşan Mansur Yavaş, "Ben bu tür şeylere hiç yorum yapmıyorum. Benim belediyecilik anlayaşıma göre bir belediye başkanı seçildikten sonra sadece görevini yapmalı" dedi.

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#Mansur Yavaş#Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı#Ümit Özdağ

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