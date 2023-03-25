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Ümit Özdağ, Esenyurt'ta Sinan Oğan için imza istedi

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#Ümit Özdağ#Sinan Oğan#Zafer Partisi
Ümit Özdağ, Esenyurtta Sinan Oğan için imza istedi
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 13:46

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan için Esenyurt İlçe Seçim Kurulu önünde imza toplayan partilileri ziyaret etti. Özdağ burada yaptığı açıklamada, "Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetten taviz vermeyecek olan ittifak, ATA İttifakı'dır ve onun adayı Sinan Oğan'dır. Gelin Sinan Oğan'a imza verin cumhurbaşkanı adayı yapın" dedi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Esenyurt İlçe Seçim Kurulu önünde cumhurbaşkanı adayları Sinan Oğan için imza toplayan partilileri ziyaret etti. Partililerle görüşen Özdağ, ilçe teşkilatından imza toplamak için sokak sokak dağılmalarını istedi. Özdağ daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ümit Özdağ, Esenyurtta Sinan Oğan için imza istedi

Esenyurtlulara imza vermeleri için çağrı yapan Özdağ, "Bugünü bir başlangıç noktası yapabilirsiniz. Suriyelilerin, Afganların vatanlarına dönmesini istiyorsanız, onlar için bir geri dönüş bileti almak istiyorsanız gelin Sinan Oğan'a imza verin ve bu geri dönüş biletine siz de bir katkı yapın" dedi.

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#Ümit Özdağ#Sinan Oğan#Zafer Partisi

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