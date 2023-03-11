Ümit Özdağ: Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dır

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti genel merkezinde, 'İttifak Tanıtım Toplantısı' düzenledi. Toplantıya partililer, ittifakta bulunan parti yöneticileri ve davetliler katıldı. Toplantıda, ittifakta bulunan partilerin genel başkanları ile 'Ortak Mutabakat Bildirgesi'nin imza töreni gerçekleştirildi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 14 Mayıs'a dair açıklama yaparak, "İçimizde İstiklal Harbi'nin ruhu, Sakarya'da savaşan askerin inancı, Büyük Taarruz'da hücuma geçen Türk süngüsünün inancı ile 14 Mayıs'a kadar büyük bir mücadeleyi hep birlikte vereceğiz. Ata İttifakı, büyük bir kararlılıkla, Atatürk'ten aldığı feyizle, Türk siyasetinde 1924 Anayasası ile teminat altına alınan devletin bir Türk devleti, üniter ve laik bir devlet olduğu ilkelerini kararlılıkla sonuna kadar savunacak. Türk devletini asla ve asla değişik ittifaklar altında tasfiye etmek ve sözde yeniden kurmak için yola çıkanlara izin vermeyeceğiz. Mücadele edeceğiz ve zafer büyük Türk milletinin olacak. Önümüzdeki günler, büyük bir mücadele içinde geçecek. Biz bu mücadelede meydan meydan, sokak sokak, cadde cadde dolaşarak Türk halkına, Türkiye'ye kurulmak istenen tuzağı ve Ata İttifakı'nın çözüm yollarını, bize kurulacak ambargolara rağmen inatla ve kararlılıkla hep birlikte anlatacağız. Bu mücadeleden inşallah zaferle çıkacağız. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Dr. Sinan Oğan'dır. Ata İttifakı'nda Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin bir araya gelmesini diğer partilerimizle birlikte sağlayacağız" dedi.



'BU ATEŞİN DUMANI TÜM TÜRKİYE'Yİ SARACAK'



Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı eski MHP'li Sinan Oğan ise uzun yıllardır Türk milliyetçilerini tek çatı altında birleştirmek, Türk milletinin ve Türk milliyetçilerinin haklarını savunmak için çalıştıklarını kaydederek, "Bugün artık Türk milleti, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bir karar karşısındadır. Ya Türk milliyetçileri yok sayılacak veya Türk milliyetçileri Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Türkiye'deki bu yıkıma 'dur' diyecek. Değişen dünyayı ve evrimleşen toplumumuzun ihtiyaçlarının farkındayız. Ekonomimizin düzelmesinin ve üretim gücümüzün artmasının Türk halkına verebileceğimiz en önemli katkılardan birisi olduğunun farkındayız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini yabancı devletlere satanlarla bir hesap içerisinde olacağız. Türk milleti tek bayrak altında mutlak suretle hür ve bağımsız yaşamalıdır. Arkadaşlar, gidip Toros Dağları'na bakınız, eğer orada tek bir yörük çadırını görürseniz ve o çadırda duman tütüyorsa, şunu iyi biliniz ki dünyada hiçbir güç ve kuvvet bizi asla yenemez. Bugün burada toplanan kalabalık yörük çadırının ateşini yakmıştır. Bu ateşin dumanı tüm Türkiye'yi saracaktır" diye konuştu.



'HEP BİRLİKTE ZAFERE GİDECEĞİZ'



Sinan Oğan, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Elbette sahada daha çok konuşacağız. Ancak bizim arkamızda para babaları yok, dış güçler yok, bizim sizin huzurunuza gelmeden önce ne Amerika'ya gitmişliğimiz var, ne Çin'e, ne de Rusya'ya. Biz ne dedik? 'Her şey Türklük için'. Biz size güveniyoruz. Biz Türk gençlerine güveniyoruz. 'Ne mutlu Türk'üm diyene' yazısını kaldıranlara da, buna sessiz kalanlara da meydanlarda öyle bir bağıracağız ki... Bugün bir seçim karşısındayız. Bize televizyonlar ambargo uyguluyor. Bize her türlü devlet imkanlarıyla kısıtlamalar getirilmeye çalışılıyor. Yılmayacağız, yıkılmayacağız, mücadele edeceğiz. Hep birlikte zafere gideceğiz."