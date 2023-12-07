Son dakika haberi: Ümit Dikbayır: İYİ Parti'den beni değil, adaleti, inancı, cesareti ihraç ettiler

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Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, TBMM’de düzenlediği basın toplantısı ile İYİ Parti’den ihraç sürecine dair açıklama yaparken, hakkındaki iddialara da yanıt verdi.

"BU İDDİALARIN DOĞRU OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI"

Dikbayır, kurucusu olduğu İYİ Parti’den salı günü itibarıyla ihraç edildiğini belirterek, "İhraç edilmemin sebebi, basında partimi yıpratmamdı. MDK’nın ve Genel Başkan’ın iddiaları bu şekildeydi. Bir diğer iddia; o kelimeyi kullanmaktan bile imtina ediyorum, taciz iddiasıydı. Bir diğer sebep de Sakarya mitingine giden malzemelerin parasını benden istediler. Gele gele bu iddiaların asılsız, mesnetsiz ve doğru olmadığı ortaya çıktı. Son olarak geldiğimiz nokta, benim partiyi basın önünde yıpratmış olmam. Ama şunu unutuyorlar: Ben partimi basın önünde hiç konuşmadım. Basın önünde bu açıklamaları ilk defa yapan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener idi. Hem grup toplantısında hem de gittiği yerlerde bunu konuşan, dile getiren kendisiydi. Ben de doğal olarak savunma hakkımı kullandım" dedi.



'İYİ PARTİ’DEN ADALETİ, İNANCI, CESARETİ İHRAÇ ETTİLER'



İYİ Parti’den ihraç edilmesine ilişkin konuşan Dikbayır, "Ümit Dikbayır’ı İYİ Parti’den ihraç etmediler. İYİ Parti’den adaleti, inancı, cesareti ihraç ettiler. Bunun için de çok üzgünüm. Biz bu partiyi milletimizin sorunlarını, dertlerini dile getirmek, onlara çözüm olmak için kurmuştuk. Bugün geldiğimiz durum budur" diye konuştu.



Hakkındaki iddialara ilişkin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe verdiğini aktaran Dikbayır, "Yarın bir dilekçe daha vereceğim. Özellikle taciz iddiasında bulunan vatandaşı, yalan beyandan ve yalancı şahitlikte bulunan iki kişiyi daha şikayette bulunacağım. Sonuna kadar da götüreceğim" dedi.