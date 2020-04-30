‘Umarım anlarlar’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ABD’ye yolladığı tıbbi malzeme yardımıyla birlikte ABD Başkanı Donald Trump’a iletilmek üzere bir de mektup gönderdi. Trump’a hitaben “Sayın Başkan, Değerli Dostum” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Umuyorum ki, önümüzdeki dönemde, Kongre ve ABD basını da, salgın sırasında sergilediğimiz bu dayanışmanın da etkisiyle, ilişkilerimizin stratejik önemini daha iyi kavrayacak ve ortak sorunlarımızla ortak mücadelemizin gerektirdiği anlayış içinde hareket edecektir. Ülkemin, ABD’nin güvenilir ve güçlü bir ortağı olarak, her türlü dayanışmayı sergilemeye devam edeceğine emin olabilirsiniz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda Turmp ve ABD yönetimine şöyle seslendi:

MÜCADELEYİ TAKDİRLE İZLİYORUZ

“ABD’deki salgını kontrol altına almak amacıyla verdiğiniz kararlı mücadeleyi takdirle izliyor, aldığınız tedbirler sayesinde vaka sayılarında aşağı yönlü bir eğilim elde ederek normalleşme yönünde ilk adımları atmaya başlamanızdan büyük memnuniyet duyuyorum.

ABD’NİN GÜVENİLİR ORTAĞI

Ülkemin, ABD’nin güvenilir ve güçlü bir ortağı olarak, her türlü dayanışmayı sergilemeye devam edeceğine emin olabilirsiniz. Nitekim, daha önce ihracatına izin verdiğimiz malzemelere ilaveten, bu defa da Hava Kuvvetlerimize ait bir uçakla, Amerikan halkının acil ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerden oluşan bir yardımı bugün ABD’ye gönderiyoruz. Gönderdiğimiz bu mütevazı yardımın salgınla mücadelenize destek olmasını ve hastalığa yakalanan vatandaşlarınızın sağlığına kavuşmasına katkı sağlamasını diliyorum.

SALGIN SONRASI ORTAK HAREKET

Değerli dostum, salgın sonrası süreçte de bu işbirliğimizin devam etmesinin ve başta uluslararası ekonominin yeniden sağlığına kavuşturulması olmak üzere, küresel düzenin gerektirdiği reform ve düzenlemelerin hayata geçirilmesinde de yakın eşgüdüm ve ortaklık içinde hareket etmemizin son derece önemli ve yararlı olacağına inanıyorum. Fikir ve önerilerimizi en kısa sürede karşılıklı olarak paylaşabilmeyi ümit ediyorum.

TÜRK-ABD İTTİFAKININ ÖNEMİ

Suriye ve Libya başta olmak üzere, bölgemizdeki son gelişmeler, Türk-ABD ittifakının ve işbirliğinin en güçlü şekilde sürdürülmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu vesileyle, ABD’de COVID-19’dan ötürü hayatını kaybeden vatandaşlarınız için başta onların yakınları olmak üzere, dost ve müttefik Amerikan halkına, ülkem ve milletim adına taziyelerimi yineliyor; birlikte başarıyla sonlandıracağımız bu mücadelede yakın iş birliğimizin devamı dileğiyle içten sevgi ve selamlarımı iletiyorum."

ABD’YE İKİNCİ YARDIM UÇAĞI

500 bin maske, 400 bin önlük, 2 bin litre dezenfektan, 500 yüz koruyucu ve 400 N95 tipi maske ile 1500 koruyucu gözlüğün olduğu yardım malzemelerini taşıyan Koca Yusuf kargo uçağı, ABD saatiyle 17.30 civarında (TSİ 00.30) başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü’ne inmişti. Türkiye’nin ABD’ye ikinci yardım uçağını göndermeye hazırlandığı açıklandı. Türkiye’nin Washington büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ikinci Türk askeri kargo uçağının yarın aynı üsse ineceği belirtildi. Öte yandan Güney Afrika’ya tıbbi malzeme taşıyan TSK’ya ait uçak, dün akşam Kayseri Erkilet Havaalanı’ndan hareket etti. (Razi CANİKLİGİL)





ABD DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN TEŞEKKÜR MESAJI: AMERİKAN HALKI SİZE MİNNETTAR

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin ABD’ye gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağının başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü’ne indiği anlarda çekilen fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı. Bakan Pompeo, Twitter mesajında, “Kriz zamanlarında NATO müttefikleri bir arada durmalıdır. Salgının en kötü vurduğu bölgelerde COVID-19 ile mücadelemize yardımcı olması amacıyla tıbbi kaynak ve koruyucu ekipman konusundaki cömert bağışı için Türkiye’ye teşekkür ediyoruz. Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için size minnettar” ifadelerine yer verdi.