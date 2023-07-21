Uluslararası ambargoyu kıran açılış... KKTC’ye 20 Temmuz  müjdesi: Yeni Ercan

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la beraber açılışını yaptığı havalimanı, Rumların Baf ve Larnaka havalimanlarından daha büyük olması nedeniyle Kıbrıs adasının en büyüğü oldu. Erdoğan konuşmasında buna dikkat çekerek, “Bu eser Doğu Akdeniz’de bir istikrar havzası olan KKTC’nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacak” ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun haksız, hukuk dışı uygulamaları nedeniyle havalimanı ile yalnızca Türkiye’ye doğrudan uçuşlar gerçekleştirildiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

AMBARGO KALDIRILSIN

“Bu vesileyle uluslararası toplumu, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin uğradığı izolasyonu haklı gösterecek hiçbir BM Güvenlik Konseyi kararı bulunmadığını teslim eden dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın da çağrısına kulak vererek hukuki temelden yoksun, tamamen siyasi bu kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum. Kıbrıs adasında tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil eşit iki devletin yan yana birlikte yaşama idealini destekleyin, çağrımı yineliyorum.”

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10 MİLYON YOLCUYA HİZMET

Erdoğan yeni Ercan Havalimanı ile ilgili teknik bilgiler de verdi. Erdoğan havalimanının 20 bin metrekarelik terminal binası, 34 bin metrekarelik otopark alanına sahip olduğunu belirtti ve “7 milyon 800 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen bu eser 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut pisti ve 3 bin 100 metre uzunluğunda yeni pisti sayesinde her model yolcu uçağı için uygundur. Yeni terminal, eskisine kıyasla 6 kat büyütülmüştür. 10 milyon yolcuya kadar hizmet verecek duruma gelmiştir” dedi.

Ercan, Kıbrıs adasındaki en büyük havalimanı olarak hizmete girdi. Yeni terminal eskisinin altı katı büyüklüğünde. İki pist, her türlü uçağın inebileceği özelliklere sahip.

Barış ve Özgürlük Bayramı’nı da kutlayan Erdoğan, havalimanına adını veren şehit Binbaşı Fehmi Ercan başta olmak üzere tüm şehitleri, gazileri, kahramanları rahmetle andı.

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‘ERDOĞAN SAYESİNDE AÇILDI’

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği talimatlarla açılışın gerçekleştirildiğini söyledi. Tatar, Ercan’ın Türkiye ve KKTC’nin milli güvenliğini de sağladığını kaydetti. Tatar, uluslararası camiaya da seslenerek “Seyahat özgürlüğü en doğal insan hakkıdır” dedi.

İNGİLİZ ÜSSÜNDEN MODERN ERCAN’A

1940’lı yıllarda İngiliz sömürge döneminde askeri pist olarak inşa edilen Ercan’ın serüveni günümüzde Kıbrıs adasının en modern havalimanı olarak devam ediyor.

Ercan Havalimanı ilk kez 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında 3 Şubat 1975’te sivil uçuşlarda kullanılmaya başladı. İngiltere 2’nci Dünya Savaşı sırasında pisti askeri üs haline getirdi ve savaş uçakları için kullandı. Sonrasında askeri üs atıl kaldı, 1960’ta Türk ve Rumların ortaklığında Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduktan sonra üs ve pisti kaderine terk edildi.

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Türkiye’nin 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında Kuzey Kıbrıs’a havaalanı ihtiyacı ortaya çıktı. Eski pist tamir edildi ve şehit pilot binbaşı Fehmi Ercan’ın adı verilen günümüzdeki Ercan Havalimanı’na ilk uçuş 3 Şubat 1975 tarihinde F28 tipi 65 kişilik jet yolcu uçağıyla gerçekleşti. 1976’da günümüzde de kullanılan 2.755 metrelik pist yapıldı. Aradan geçen sürede Ercan geliştirildi ve KKTC’nin dünyaya açılan tek havalimanı oldu.

Ercan Havalimanı 30 uçaklık park alanına sahip. 2 bin 755 metrelik mevcut pistin yanı sıra 3 bin 100 metrelik yeni pist hizmete girdi.

DÜNYAYA ÇAĞRI: KKTC’Yİ BİR AN ÖNCE TANIYIN

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 49. yıldönümünde KKTC’den dünyaya “BM kürsüsünden dünyaya yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum. Gelin Ada’daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC’yi bir an evvel tanıyın” diye seslendi.

Lefkoşa’daki Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni kapsamında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaya KKTC’nin tanınması için çağrı yaparken özetle şunları söyledi: “Aranızda bulunmaktan bahtiyarlık duyuyorum. 1963-1974 dönemi Kıbrıs Türkleri için kan, gözyaşı, katliam demekti. Bu güzel topraklarda korkunç katliamlara şahitlik ettik. Gözünü kin ve nefret bürümüş hastalıklı bir zihniyetin neler yapabileceğini hem de çok acı bir şekilde bu topraklarda gördük. Türk milleti zalimlere asla boyun eğmedi.

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Erdoğan Lefkoşa’daki törende Atatürk Anıtı’nı da ziyaret etti. Törende MHP, BBP, DSP ve Yeniden Refah Partisi liderleri de yer aldı.

BAYRAKLARININ GÖLGESİNDELER

Türkiye’nin riskleri göze alarak Kıbrıs Türk halkının yanında olacağını hesap edemediler. Yok etmek istedikleri Kıbrıs Türkleri bugün kendi bayrakları gölgesinde güvenle yaşıyor. Türkiye’nin de sarsılmaz desteğiyle geleceğine daha umutla bakıyor. Kahraman Mehmetçiğimiz Adaya ayak bastığı 20 Temmuz 1974 günü Kıbrıs Türkü’nün asla yalnız olmadığını ve Türk milletinin hiçbir zaman boyunduruk altına alınamayacağını dünyaya bir kez daha göstermiştir.

Adanın Güneyinde ise kendisini Kıbrısın tek hâkimi ve sahibi olarak gören, gerçeklerden kopuk zihniyet hâlâ varlığını sürdürüyor. Rumların yeni lideri Enosis, Eoka bayrakları altında poz veriyor. Eoka terör örgütünün silahsız, çocuk, yaşlı, kadın demeden katlederek toplu mezarlara gömdüğü masumların kimlik tespitine dahi karşı çıkıyorlar. Gerçekleri, yani yaptıkları mezalimi ve katliamı bu şekilde tüm dünyadan gizlemeye çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar buna muvaffak olamayacaklar.

Bu topraklarda işlenen katliamları ne unutacağız ne unutturacağız. Dünyanın da unutmasına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye ve Kıbrıs Türkleri müzakereden kaçmamıştır. İntikam peşinde koşmadık, kin gütmedik. Çabamız adaya 1974’te getirdiğimiz barışın kalıcı olmasını temin etmektir. Adadaki gerçekler ortadayken federal çözümün mümkün olmadığını herkesin anlaması gerekiyor. Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmedikçe yeni bir müzakere sürecine girilmesi söz konusu değildir.

TARİHİ ÇAĞRIYI TEKRARLIYORUM

Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türkünün varlığının, güvenliğinin, esenliğinin ve refahının daima güvencesi olacaktır. Şartlar ne olursa olsun Kıbrıs Türk’ünün eşit egemenlik ve eşit uluslararası statüsü gayretlerimizden geri durmayacağız. BM kürsüsünden yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum. Gelin adadaki gerçeklere sırtınızı dönmeyin KKTC’yi bir an evvel tanıyın.”

DESTEĞİ DEVAM ETTİRECEĞİZ

- Erdoğan “KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durması için bu zamana kadar verdiğimiz desteği devam ettireceğiz. Ercan Havalimanı’nın yeni pisti işbirliğimizin yeni bir nişanesi olmuştur. Güzide eserin hayata geçirilmesinde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımız kutlu olsun derken, deprem felaketinde ebediyete uğurladığımız Kuzey Kıbrıs’tan meleklerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.