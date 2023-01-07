Uludağ'ın eteklerindeki barajlarda alarm

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Kuraklık nedeniyle, Uludağ’ın eteklerinde yer alan ve Bursa’nın içme suyu kaynağı olan, Doğancı Barajı’nı besleyen Nilüfer Barajı’ndaki doluluk oranı kritik seviyeye düşmüş durumda. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin resmi sitesinde yer alan verilere göre, Nilüfer Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 5'lere geriledi. Suyun çekilmesiyle barajın içerisinde kalan köprü de ortaya çıktı. Nilüfer Barajı’nda 2014 yılı ocak ayında doluluk oranı yüzde 76, 2022 yılı ocak ayındaki doluluk oranı ise yüzde 17 olarak kayıtlara geçmişti.



Doğancı Barajı da yüzde 32’lik doluluk oranıyla kritik seviyede. Uludağ’a beklenen düzeyde kar yağmaması halinde Bursa, yaz döneminde su sıkıntısıyla karşı karşıya kalma tehdidi altında.

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Kurak bir kış dönemi geçirildiğine dikkat çeken Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, “Küresel ısınmayla ilgili dönemsel olarak yağışların azaldığını, sıcaklıkların arttığını, doğal afet olaylarına maruz kaldığımız zamanları biliyoruz. Bu da aslında bakarsanız küresel ısınmanın iklim değişikliğiyle getirdiği bir sonuç bizim için. Uludağ’da şu an kar yok. Normal şartlarda kasım ve aralık aylarında kar yağışının olmasını bekliyorduk. Ocak ayına geldik ama hala kar yağışı yok. Ülkemiz şu an yüksek basınç etkisi altında. Uzun vadeli tahminlere baktığımızda da bu ay içerisinde kar yağışı öngörülmediğini görmekteyiz. Kar yağışı olmaması demek, su kaynakları açısında büyük bir sıkıntı yaşamamız demek oluyor. Barajlarımızdaki doluluk oranlarına bakacak olursak Doğancı Barajı’nın kritik bir seviyede, Nilüfer Barajı’nda ise yok denecek kadar az bir su seviyesi olduğunu görüyoruz. Bursa’nın nüfusu, sanayisi ve tarımını düşünecek olursak ciddi miktarda su ihtiyacı olan ve su tüketen bir kent olduğunu görüyoruz. Böyle olunca suyla ilgili kaygılarımız ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.