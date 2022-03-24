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Uludağ'da panik anları! Ayıyla göz göze gelen 5 arkadaş böyle kaçtı

#Uludağ#Ayı#Panik Anları

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da 5 arkadaş otelden dışarıya çıkacakları esnada çöp konteynırında, yemek arayan ayıyı görünce kaçışmaya başladı. Bu anlar otelin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Uludağ'da 5 arkadaş akşam saatlerinde hava almak için otelden dışarıya çıkmak istedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yemek bulamayan ayı, 1. Oteller Bölgesi'ne indi.

Kar kalınlığının 177 santimetre ölçüldüğü Uludağ'da otelin çöp konteynerinde yemek arayan ayıyı karşılarında gören 5 kişi neye uğradığını şaşırdı.

Uludağda panik anları Ayıyla göz göze gelen 5 arkadaş böyle kaçtı

Hemen panikle çıktıkları otele doğru geri koşan 5 kişiden bazıları yere düşerek ayıdan kaçmaya çalıştı.

Bu anlar otelin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Uludağda panik anları Ayıyla göz göze gelen 5 arkadaş böyle kaçtı

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"BİR ANLIK PANİKLE KAÇIŞMAYA BAŞLADIK"

Ayıyı karşısında gören ve panikle kaçarken yere düşen Barkın Kaya, ''Biz arkadaşlarımızla her zaman kullandığımız güzergahtan gidecektik. Çöp konteynırlarının orada birden ayıyı gördük. Bir anlık panikle kaçışmaya başladık. O panikle ben yere düştüm. Sonra hemen toparlandım. Neyse ki ayı bize saldırmadı, bu konuda şanslıyız. Ayı yukarıya doğru kaçtı. Büyük ihtimalle açtı o yüzden çöp konteynerlerinin oradaydı. Biz de şaşkınız, hava zaten sisliydi. O havada çıkacağını hiç tahmin bile etmedik'' dedi.

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Uludağda panik anları Ayıyla göz göze gelen 5 arkadaş böyle kaçtı

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#Uludağ#Ayı#Panik Anları

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