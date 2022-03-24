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16 milyar TL’lik skandalda ikinci perde

#Banka#Vurgun#Samsun
16 milyar TL’lik skandalda ikinci perde
Musa KESLER

Hürriyet, Samsun’daki 16 milyarlık skandalla ilgili soruşturmada yeni detaylara ulaştı. Banka tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusuna göre, aynı yöntemi kullanan Kocaeli İzmit’ten Mustafa Tarakçı da hesabına para geçirmiş. Tarakçı da soruşturmaya dahil olurken, Recep ve Emre Gezek’in 12 ayrı akrabasına toplam 415 bin lira gönderdiği öğrenildi.

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SAMSUN’da özel bir bankanın hesabından 16 milyar liranın Recep ve Emre Gezek kardeşler tarafından kendi hesaplarına aktarılmasına ilişkin soruşturma İstanbul’da devam ederken, Hürriyet dosyadaki yeni detaylara ulaştı. Bankanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusuna göre, Gezek Kardeşler dışında Kocaeli İzmit’te yaşayan Mustafa Tarakçı da benzer yöntemle hesabına para aktardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyasına göre Recep Gezek, bankadaki yatırım hesabını 10 Şubat’ta açarken, tam 16 gün sonra 26 Şubat’ta da soruşturma konusu para transferlerini yaptı. 20 Ocak’ta yatırım hesabını açan Mustafa Tarakçı ise Recep Gezek’ten bir gün önce 25 Şubat ile 27 Şubat arasında bankadan kendi hesabına 20 bin lira aktardı. Savcılık, Recep Gezek ve Emre Gezek’e İzmit’te küpeşte ustası olarak çalışan Mustafa Tarakçı’yı tanıyıp tanımadıklarını da sordu. Gezek Kardeşler ise “Tanımıyoruz” cevabını verdi. Bu konudaki araştırma ise devam ediyor.

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‘ORGANİZE ŞEKİLDE’

Hürriyet’in ulaştığı, banka yönetiminin İstanbul Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda hem Recep Gezek’in hem de Mustafa Tarakçı’nın adı yer alıyor. Banka ikisinden de şikâyetçi olurken, suç duyurusunda şu ifadeler yer alıyor: “Şüpheliler bankamızın sistemlerine hukuka aykırı yollarla müdahale ederek kendi hesaplarında bulunmayan ve bankamıza ait 14 milyar 300 milyon lirayı peş peşe hukuka aykırı müdahaleler ile kendi hesaplarına aktarmışlardır. Görüleceği üzere şüpheliler organize şekilde hareket ederek bankanın yatırım sistemlerine hukuka aykırı müdahale etmiş ve kendilerine ait olmayan tutarları, sürekleri eski bakiyeye düşerek bankadaki kendi hesaplarına aktarmışlardır. Şüpheliler eylemlerine önce küçük meblağlarla denemeler yaparak başlamış, akabinde büyük meblağları yatırmak suretiyle sürdürmüşlerdir. Bankamızın sistemlerine yönelik bu hukuka aykırı ve suç teşkil eden müdahalelerin anlaşılması üzerine derhal gerekli tedbirler alınmıştır. Alınan tedbirler itibarıyla bankamızın bugün itibarıyla 701 bin 374 lira zarara uğrama tehlikesi bulunmaktadır. Bu tutarların bir kısmı halen şüphelilerin hesaplarında ve aktardıkları başka hesaplardadır. Bu hesaplara konulacak bloke kararı paraların o hesaplardan çıkışını ve bankamızın zarara uğramasını engelleyecektir.”

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16 milyar TL’lik skandalda ikinci perde

Mustafa Tarakçı

GEZEK KARDEŞLERİN PARA TRANSFERİ YAPTIĞI KİŞİLER

Suç duyurusunda Recep ve Emre Gezek’in “Borcu olan bize gelsin!” çağrısına uyarak gelen akrabalarının ve onlara yapılan transferlerin listesi de yer aldı. Listeye göre bankanın paralarının dağıtıldığı isimler ve aldıkları miktarlar şöyle: M.S.: 9 bin 992 TL, K.D.: 214 bin 500 TL, H.K.: 5 bin TL, H.C.: 40 bin TL, M.U.: 20 bin TL, K.D.: 42 bin TL, E.G.: 20 bin TL, K.D.: 5 bin TL, E.B.: 10 bin TL, M.N.: 40 bin TL, İ.B.: 5 bin TL, H.K.: 5 bin TL

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GALERİCİ PARAYI İADE ETTİ

SUÇ duyurusunda Recep ve Emre Gezek’in yakınlarına dağıttığı paraların geri alınmasını isteyen banka yönetimi, Gezek Kardeşler’in BMW için 300 bin lira gönderdiği galerici ile de temasa geçmiş. Suç duyurusunda bu süreçle ilgili olarak “Galerici F.A. ile banka yetkilileri arasında yapılan görüşmede suça konu eylemler anlatılmış olup, sonrasında F.A. söz konusu 300 bin liranın Emre Gezek’in bankadaki hesabına iade edilmesi için talimat vermiş ve iade işlemi gerçekleşmiştir” ifadeleri yer aldı.

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BANKA GİZLİLİK VE KISITLAMA İSTEDİ

SORUŞTURMA ‘bilişim yöntemlerini kullanarak hırsızlık’ yapmak suçlamasıyla yürütülüyor. Bu suçlama, mahkûmiyet halinde 10 yıla kadar hapsi öngörüyor. Ancak banka şüphelilerin ‘bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek’, ‘bilişim sisteminin işleyişini engellemek veya bozmak’ gibi suçlardan da cezalandırılmasını istiyor. Bankanın savcılıktan bir diğer talebi ise soruşturma için gizlilik ve kısıtlama kararı verilmesi. Öte yandan Recep ve Emre Gezek ifadelerinde yaptıkları transferle önce hesaplarına 800 milyon liranın geçtiğini, sonra da iki ayrı işlemde toplam 14 milyar daha aktardıklarını söylüyor. Ancak bankanın suç duyurusunda toplam 14 milyar 300 milyon liranın transfer edildiği belirtiliyor.

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