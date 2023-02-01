Uludağ'da kar kalınlığı 55 santimetreyi buldu: Pistler doldu

Haberin Devamı

Uludağ'da kar yağışı, 27 Ocak'ta öğle saatlerinde başladı. Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 4, en düşük sıfırın altında 8 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar kalınlığı, 55 santimetreye ulaştı. Yerli ve yabancı turistler, sise rağmen kayak yapmanın keyfini çıkardı. Kar yağışı ile sömestir tatilini fırsat bilip, kayak yapmaya geldiğini söyleyen Şamil Bestil (21), "İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyim, tatile geldim. Geziyorum, kayıyorum, kaymaya çalışıyorum. Uludağ'a ilk defa geliyorum. Daha önce Kayseri'ye gidiyordum. Güzel ama görüş olmadığı için zorlanıyorum. Biraz da acemi olduğum için zor oluyor" dedi.



'SÖMESTİR TATİLİNDE BALAYINA GELDİK'



Balayı tatilini geçirmek için Uludağ'a geldiğini belirten Esra Yesir Özcan (23), "Sınıf öğretmeniyim. Sömestir tatilinde balayına geldik. Yeni evlendik. Uludağ'a gelmeyi tercih ettik. Uludağ'ı çok seviyorum, fırsat buldukça gelmeye çalışıyorum. Herkesin de görmesini isterim. Özellikle de çocukların mutlaka yapması gereken bir aktivite. Dün daha soğuktu. Bugün kar yağışı bastırdı ama gayet güzel. Biraz daha durursa kaymak için daha da uygun olacak" diye konuştu.

Haberin Devamı