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Uludağ'da 14 saat

#Uludağ#Dağcı#Kayıp
Uludağda 14 saat

Uludağ’da önceki gün zirve tırmanışı yapan amatör dağcılardan Ali Can ayağı burkulunca, arkadaşları Ahmet Çakırer ve Ömür Büyüköztürk ile birlikte mahsur kaldı. Yoğun sis ve fırtınanın etkili olduğu bölgede 3 dağcıya JAK timleri 14 saat sonra dün sabaha karşı ulaştı.

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Bursa’da yaşayan Ali Can (48), Ahmet Çakırer (36) ve Ömür Büyüköztürk (49), Uludağ’a zirve tırmanışı yapmak için önceki sabah yola çıktı. Büyük zirve ile küçük zirve arasındaki bir noktada Ali Can’ın ayağı burkuldu. Yoğun sis, fırtına ve Ali Can’ın yürümeyecek durumda olması nedeniyle mahsur kalan dağcılar, saat 15.00 sıralarında cep telefonuyla durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, dağcılara ulaşmak için zirve tırmanışına geçti. Ancak JAK ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

KONUM ATTILAR

Bunun üzerine AFAD, NAK, ANDA, UMKE ve AKUT ekipleri de bölgeye sevk edildi. Mahsur kalan dağcılar WhatsApp üzerinden jandarma ile sürekli irtibatta kaldı, konum bilgisi paylaştı. Bu arada Ömür Büyüköztürk’ün tırmanış yaptıkları sırada çektiği görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı belirlendi.

100 KİŞİ ARADI

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Dağcılardan gelen konum bilgisi ve sinyal ile görüntülerden yararlanan yaklaşık 100 kişilik ekip, dağcıları kurtarmak için dondurucu soğukta, tipiyle görüş mesafesinin oldukça düştüğü bölgede yoğun çaba harcadı. Arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi almak için Uludağ Oteller Bölgesi'ne gelen Ali Can'ın ağabeyi Fahrettin Can, “Kardeşim her hafta dağa tırmanır. Saat 15.00 sıralarında ‘Yoğun sisten dolayı mahsur kaldık’ diye mesaj attı. Kardan bir ev yapmışlar. Jandarma ekiplerine konum atmışlar” dedi.

JAK timi, mahsur kalan 3 kişiye 14 saat sonra, dün sabah 05.00 sıralarında ulaştı. Sağlık durumları iyi olan amatör dağcılar kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Dağcılar hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü bölgede ilk önce iglo yaptıklarını, ardından da Zirvetepe’deki bir kulübeye sığındıklarını anlattı. Üç arkadaş burada çorapları ve elbiselerini yakarak hayatta kalmaya çalıştıklarını aktardı.

DURUMLARI İYİ

Ali Can, Ahmet Çakırer ve Ömür Büyüköztürk'ün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ayağı burkulan Ali Can'ın yürümekte zorlanması nedeniyle iniş yoluna gün aydınlanınca geçildi. Bir süre yürüyen ekipler ve dağcılar, ardından araçlara binerek 09.45 sıralarında oteller bölgesine geldi. Bilinci açık olan 3 dağcı, kontrol amaçlı Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

'İGLO YAPARAK HAYATTA KALDIK'

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Amatör dağcılardan Ali Can, sağlık durumunun iyi olduğunu ve iglo (kardan eskimo evi) yaparak hayatta kalmayı başardıklarını söyledi. Ömür Büyüköztürk de “Çok zor şartlarda kaldık, 14 saat oradaydık. Çok şükür kurtulduk” dedi.

Diğer taraftan, Ali Can, Ahmet Çakırer ve Ömür Büyüköztürk hakkında, izinsiz tırmanış yaptıkları ve ormana girdikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Valilik yetkilileri, Uludağ’da tırmanış ve etkinlik yapmanın kış sezonunda izne bağlı olduğunu, hava şartlarının dikkate alınmasını ve mutlaka profosyonel kıyafet ve ekipman bulunması gerektiğini vurguladı.

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#Uludağ#Dağcı#Kayıp

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