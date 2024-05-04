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Ulaştırma Bakanlığı: İstanbul Boğazı güney-kuzey yönlü gemi trafiğine açıldı.

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#Ulaştırma Bakanlığı#İstanbul Boğazı#Gemi Trafiği
Ulaştırma Bakanlığı: İstanbul Boğazı güney-kuzey yönlü gemi trafiğine açıldı.
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 17:15

Ulaştırma Bakanlığı, BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap - Boğaz ve Şamandıra Yarışı nedeniyle bir süredir gemi trafiğine kapalı olan İstanbul Boğazı'nın gemi trafiğine güney-kuzey yönlü olarak açıldığını duyurdu.

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Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: 

İstanbul Boğazı gemi trafiği, BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap - Boğaz ve Şamandıra Yarışı’nın sona ermesi üzerine güney-kuzey yönlü olarak açılmıştır.”

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#Ulaştırma Bakanlığı#İstanbul Boğazı#Gemi Trafiği

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