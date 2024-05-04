×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'daki teleferik kazasında ihmaller zinciri: Kaza öncesi uyarı yapıldı ama durdurulmadı

Güncelleme Tarihi:

#Teleferik#Antalya#Kaza
Antalyadaki teleferik kazasında ihmaller zinciri: Kaza öncesi uyarı yapıldı ama durdurulmadı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 14:12

Antalya'da meydana gelen teleferik kazasına ilişkin bilirkişi raporuna ulaşıldı. Raporda ihmaller zinciri gözler önüne serilirken kaza öncesi çevredekilerin teleferikte kıvılcım gördüğünü Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANET A.Ş'deki görevli tesis amirine söylediği, buna rağmen teleferiğin durdurulmadığı, sadece yavaşlatıldığı ifade edildi. Ayrıca kazadan günler öncesinde bakım yapıldığı belirtilmesine rağmen 5 numaralı direkteki cıvataların hiçbirinin sıkı olmadığı da bilirkişi raporuna yansıdı.

Haberin Devamı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazasına ilişkin bilirkişi raporu, savcılığa gönderildi.

TRT Haber'in ulaştığı rapora göre, yıllık periyodik bakımları yapan Anadolu Teleferik A.Ş'nin, Danimarka devleti Akreditasyon Kurumu'na akredite kuruluşların yayımlandığı sayfada bulunmadığı tespit edildi.

Gözden KaçmasınAntalyadaki teleferik faciası böyle gelmiş Bilirkişi raporu ortaya çıktıAntalya'daki teleferik faciası böyle gelmiş! Bilirkişi raporu ortaya çıktıHaberi görüntüle

BAKIM YAPAN VE DENETLEYEN FİRMA AYNI KİŞİYE AİT

Teleferiklerin yıllık bakımlarını yapan şirketin, yönetmelik gereği üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği saptandı. Ayrıca teleferiğin bakımlarını yapan firma ile denetimlerini gerçekleştiren firmanın aynı kişiye ait olduğu da ortaya çıktı.

Raporda, bakım, onarım ve teknik hizmetlerden sorumlu Mega Tower A.Ş. çalışanlarının ustalık ve mesleki yeterlilik sertifikaları olmamasına rağmen çalışmalarına izin verildiği belirtildi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınTeleferik faciasında yeni detaylar ortaya çıktı Yolculardan biri amiri uyarmış Kontrol etmeden sistemi açtıTeleferik faciasında yeni detaylar ortaya çıktı! Yolculardan biri amiri uyarmış! Kontrol etmeden sistemi açtıHaberi görüntüle

MAKARA VE LASTİK DEĞİŞİMİ GİBİ İŞLEMLER KAĞIT ÜZERİNDE YAPILMIŞ

Kazanın gerçekleştiği 5 numaralı direkte makara ve lastik değişimi gibi işlemlerin kağıt üzerinde yapıldığı fakat savcılığa gönderilen bilirkişi raporunda somut bulgular doğrultusunda ekipmanın güvenli çalışmasının sürekliliğinin sağlanmadığı yazıldı.

Gözden KaçmasınTeleferik faciasındaki 36 kabin 5 gün sonra yere indirildiTeleferik faciasındaki 36 kabin 5 gün sonra yere indirildiHaberi görüntüle

CIVATALAR SIKILMAMIŞ

Ayrıca kazadan günler öncesinde bakım yapıldığı belirtilmesine rağmen 5 numaralı direkteki cıvataların hiçbirinin sıkı olmadığı da bilirkişi raporuna yansıdı.

Tüm bunların yanı sıra kaza öncesi çevredekilerin teleferikte kıvılcım gördüğünü Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANET A.Ş'deki görevli tesis amirine söylediği, buna rağmen teleferiğin durdurulmadığı, sadece yavaşlatıldığı da ifade edildi.

Soruşturmayı yürüten savcının iddianameyi hazırlayarak mahkemeye sunması bekleniyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Teleferik#Antalya#Kaza

BAKMADAN GEÇME!