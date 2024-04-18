Teleferik faciasındaki 36 kabin 5 gün sonra yere indirildi

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Antalya'da 12 Nisan'da meydana gelen teleferik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı, kabinlerde mahsur kalan 174 kişi de 23 saatlik operasyonla tahliye edildi. Kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 şüpheliyi 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçlamasıyla gözaltına aldı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı, diğerleri serbest kaldı.

KABİNLER YİNE İNCELENECEK

Kazanın ardından hem olay yerinde hem de teleferik sisteminde çok sayıda denetim ve inceleme gerçekleştirildi. Bilirkişilerin hazırladığı raporda bakım, onarım ve denetimde kusurların olduğu, direkteki cıvatanın kopması sonucu kazanın meydana geldiği tespit edildi. 5 gün havada asılı kalan kabinler, savcılık incelemesinin ardından tek tek Sarısu Teleferik Sistemi'nin başlangıç noktasına getirilmeye başlandı. Kırılan kabinin de aralarında olduğu 36 kabin, 2,5 saatte halatlı sistemin çalıştırılması sonucu yere indirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gözetiminde gerçekleştirilen işlem sonrası kabinlerin bir kez daha inceleneceği kaydedildi.

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