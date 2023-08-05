Ukrayna’nın umudu Türkiye: Çözerse ancak Erdoğan çözer

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Ukrayna devlet ajansı Ukrinform’a konuşan Kuleba, “Kiev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin’i anlaşmaya döndürmesi için iletişim halinde. Erdoğan bu konuda Zelenski ile de görüşüyor. Türk Cumhurbaşkanı, Putin’i anlaşmaya dönmesi için ikna edebilecek tek lider” diye konuştu.

ÇAĞRILAR SÜRÜYOR

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler ve Türkiye arabuluculuğunda, Rusya ve Ukrayna arasında, 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması imzalanmış, anlaşma belirli sürelerle uzatılmıştı. Rus tarafı, ilk imzaların atıldığı tarihten tam bir sene sonra, anlaşmanın uzatılmasına taraf olmamış ve bölgeden tahıl transferi sona ermişti. Başta BM olmak üzere birçok uluslararası kuruluş, anlaşmanın yenilenmesi için Moskova’ya çağrı yapıyor.

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BORRELL: BM VE TÜRKİYE’Yİ DESTEKLEMEYE DEVAM

- Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın yenilenmesiyle ilgili konuşan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ve BM’nin anlaşmayı sürdürmek için yorulmak bilmeyen çabalarını desteklemeye devam edeceklerini bildirdi. AB yetkilisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya’yı anlaşmaya dönmeye ikna etmek zorundayız” ifadesini kullandı. Aynı konuyla ilgili İngiliz The Guardian gazetesinde makale de kaleme alan Borrell, Kremlin’in anlaşmadan çekilmesinin ardından buğday ve mısır fiyatlarında ani artış yaşandığına değindi.

Josep Borrell