Ukrayna ne zaman bağımsız oldu? İşte Ukrayna tarihi hakkında bilgiler

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Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Donbass'a yönelik askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Eski bir SSCB üyesi olan Ukrayna'nın ne zaman bağımsızlık elde ettiği merak ediliyor. İşte, Ukrayna tarihi hakkında bilgiler...

1917 Sosyalist Ekim Devrimi’nin ardından, Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Sosvyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) içinde yerini aldı.

Sovyetler Birliği’nde 1990’lara gelinirken “yeniden yapılanma” adı altında yaşanan çözülme sürecinde, tüm diğer eski Sovyet ülkelerinde olduğu gibi Ukrayna’da da milliyetçi dalga yükselişe geçti.

UKRAYNA NASIL BAĞIMSIZ OLDU?

Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Parlamentosu, 24 Ağustos 1991'de Ukrayna’nın bağımsızlığını ilan eden belgeyi onaylamıştı.

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Ukraynalıların yüzde 90'ı 1 Aralık 1991'de düzenlenen referandumda, Ukrayna'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlığı için oy vermişti.

Bu gelişmelerin ardından Ukrayna bağımsızlığını ilan etti.

İLK DEVLET BAŞKANI

Leonid Kravçuk, ülkenin ilk devlet başkanı oldu. 1996 yılında Leonid Kuçma başkanlık koltuğuna oturdu.