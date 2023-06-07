UEFA’dan İstanbul lezzet haritası

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UEFA web sayfasında “İstanbul23 Final” bölümü hazırlayarak, final maçını izlemeye İstanbul’a gelecekler için bir etkinlik rehberi oluşturdu. Bu rehber içerisinde “En İyi İpucu” denilerek, “En iyi puan alan tüm restoranları denemek için İstanbul Gastrocity rehberine göz atın” tavsiyesinde bulunuldu. Yönlendirilen “İstanbul Gastrocity Rehberi” ise Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) oluşturduğu Türkiye’nin resmi turizm platformu olan “Go Türkiye” web portalında yer alıyor. Go Türkiye’nin “Gastro City İstanbul” sayfasında ise “Michelin Guide İstanbul 2023” seçkisindeki 53 restorana yer veriliyor.

İŞTE ÖNERİLEN O RESTORANLAR

- Restoran tavsiyelerinin başında ise Michelin yıldızlı restoranlar geliyor.

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Bunlar ‘Türk Fatih Tutak’, ‘Araka’, ‘Mikla’, ‘Neolokal’ ve ‘Nicole’den oluşuyor. Tavsiye edilen diğer restoranlar da şöyle: ‘Pandeli’, ‘Tershane’, ‘Karaköy Lokantası’, ‘Alaf’, ‘Aheste’, ‘Kalipso’, ‘Sade Beş Denizler Mutfağı’, ‘Aman da Bravo’, ‘Giritli’, ‘Cuma’, ‘Seraf’, ‘Kubbeli Lounge’, ‘Lokanta 1741’, ‘Horasan’, ‘Sofyalı 9’, ‘Eleos Beyoğlu’, ‘Yeni Lokanta’, ‘Matbah’, ‘Sekiz’, ‘Mürver’, ‘Atölye’, ‘Spago’, ‘Ocak’, ‘Deraliye’, ‘Çok Çok Thai’, ‘1924 İstanbul’, ‘Nobu’, ‘Topaz’, ‘Su’, ‘Tuğra’, ‘Gün Batımı Izgara & Bar’, ‘Park Fora’, ‘İnari Omakase Kuruçeşme’, ‘Balıkçı Kahraman’, ‘Vadiler’, ‘Tatbak’, ‘Aziz Regis Brasserie’, ‘Aila’, ‘Şans’, ‘Feriye’, ‘Hint inciri’, ‘29’, ‘Zuma’, ‘Kiss The Frog’, ‘Rumelihisarı İskele’, ‘Kıyı’, ‘Azur’ ve ‘Beyti’.