Uçuşlar durdu, yolcular terminalde geceledi

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İstanbul Havalimanı’nı hem uçak hem de karayolu trafiğine kapatan kar yağışının ardından temizleme çalışmaları başlatıldı ancak yeterli olmadı. Tüm uçuşlar önceki gün saat 17.00’de durduruldu. Bazı yolcular uçak içinde bazıları ise terminal binasında adeta mahsur kaldı. Uçuşlar tekrar dün gece saatlerinde kademeli olarak başlayabildi.

ÇATI ÇÖKTÜ

Türk Havayolları’na kargo binası olarak yapılan fakat kullanılmayan bir binanın çatısı çöktü. Bu sırada içerideki tek kişi olan güvenlik görevlisi de mucize eseri yara almadan kurtuldu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Olumsuz hava koşullarının etkisiyle çatısında kısmi çökme yaşanan kargo binamız geçici kullanım (uydu tesis) amacıyla inşa edilmiştir. Bir süredir atıl durumda bulunan tesisimizde hiçbir arkadaşımız zarar görmediği gibi hiçbir Turkish Cargo müşterisi de mağduriyet yaşamamıştır. Olay sırasında çatısında çökme meydana gelen tesisimizde bulunan tek kişi olan güvenlik görevlisi arkadaşımız hiçbir zarar görmemiştir. Konuyla ilgili paylaşılan yanıltıcı ve gerçek dışı bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz. Konuyla ilgili araştırmalar devam etmektedir” dedi. Geceyi terminalde geçirmek zorunda kalan yolcular durumu protesto etti. Havalimanında görevli polisler protestolar sırasında terminalde önlem aldı. Uçuşları iptal olan ve biletlerini değiştirmek isteyen yolcular da İstanbul Havalimanı’ndaki bilet satış ofisleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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İLK UÇAK 19 SAAT SONRA İNEBİLDİ

Pistleri yaklaşık 1 metre karın altında kalan İstanbul Havalimanı’nda, dün sabahtan itibaren hızlı bir temizlik çalışmasına girişildi. Kar küreme ve tuzlama araçları pist ve taksi yollarını açmak için çalıştı. Pistlerden biri saat 12.00’de temizlenerek sadece inen uçaklar için açıldı. Dün gece saatlerinde ise kalkış uçuşları da kademeli olarak başladı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, havalimanında yaptığı açıklamada, ilk olarak New York uçağının kalktığını ve kademeli olarak diğer ABD uçuşlarının da yapılacağını söyledi. Aycı, “Geniş gövdelerimizi kaldırdık ve yolladık. Özellikle park yerlerini açmamız gerekiyor. Şu anda 1 pistimiz açık” dedi.