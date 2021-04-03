MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Üçüncü ittifak arayışı yok’
GeriGündem ‘Üçüncü ittifak arayışı yok’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ANKARA - Rıza ÖZEL/ANKARA
Haber Giriş: 03.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Üçüncü ittifak arayışı yok’

Rıza Özel
Rıza Özel
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rıza Özel
Rıza Özel
‘Üçüncü ittifak arayışı yok’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde partisine katılan Lütfü Yılmaz’ı ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akşener tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, “üçüncü ittifak” önerisine ilişkin, “Şu anda seçime yönelik herhangi bir çalışma yok. Siyasi partilerin ilan etmediği her şeyi karşı taraf konuşuyor. Bunun için biz de o tuzağa düşmeyeceğiz” dedi. Akşener, ‘Meclis’teki oylama krizi’yle ilgili bir soruyu da “Bu gittikçe, bir normali kanırtma hali. Türkiye’de norm dediğimiz, kuraldır, kaidedir, kanundur, hukuktur, adalettir, insanların kendi aralarındaki ilişkilerini de düzenler. Aynı zamanda kavgayı önler, vesaire... Sürekli olarak bu normlar ortadan kaldırılıyor” diye yanıtladı.

AKŞENER’DEN KELEBEK POZU

Meral Akşener, ArtAnkara Çağdaş Sanatlar Fuarı’nı gezerken kadını simgeleyen kelebek kanatları önünde gazetecilere poz verdi. (Rıza ÖZEL / ANKARA)

‘Üçüncü ittifak arayışı yok’

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
Rıza Özel
Rıza Özel
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi