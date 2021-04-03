‘Üçüncü ittifak arayışı yok’

Akşener tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, “üçüncü ittifak” önerisine ilişkin, “Şu anda seçime yönelik herhangi bir çalışma yok. Siyasi partilerin ilan etmediği her şeyi karşı taraf konuşuyor. Bunun için biz de o tuzağa düşmeyeceğiz” dedi. Akşener, ‘Meclis’teki oylama krizi’yle ilgili bir soruyu da “Bu gittikçe, bir normali kanırtma hali. Türkiye’de norm dediğimiz, kuraldır, kaidedir, kanundur, hukuktur, adalettir, insanların kendi aralarındaki ilişkilerini de düzenler. Aynı zamanda kavgayı önler, vesaire... Sürekli olarak bu normlar ortadan kaldırılıyor” diye yanıtladı.

AKŞENER’DEN KELEBEK POZU

Meral Akşener, ArtAnkara Çağdaş Sanatlar Fuarı’nı gezerken kadını simgeleyen kelebek kanatları önünde gazetecilere poz verdi. (Rıza ÖZEL / ANKARA)

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara