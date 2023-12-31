Uçum’dan TFF ve kulüplere tepki: Kusurları ortada mı kalacak

Haberin Devamı

Uçum, sosyal medya hesabından şunları söyledi:

“Hukukun genel ilkelerinden biridir: Hiç kimse kendi kusurundan faydalanamaz, hak elde edemez, kendi kusuruna dayanarak hak iddia edemez. Bu organizasyonun asıl sorumluları olan TFF ve kulüp yönetimlerinin ortak açıklamasında “organizasyon aksaklıkları” diye ifade edilen hususlarda kendilerinin de “aksaklıklar” diyerek kabul ettikleri kusurları ortada mı kalacak. Bunun gereği neyse (özeleştiri, taraftarlardan ve kamuoyundan özür dileme, görevden çekilme vb.) süreci kötü ve kusurlu yönetenlerin bunu yapmaları gerekmiyor mu. Hiç kimse kendi kusurundan kahramanlık devşiremez. Başlangıçtan itibaren sürecin asli kusurlusu olanlar, üstelik olaylardan sonraki ortak açıklamalarında ev sahibi ülkeye teşekkür edip sonrada ev sahibi ülkenin protokolün dışında kalan konulardaki negatif tutumlarına dayanarak kahramanlık gösterisi yapamaz. Bu çerçevede hukuk içinde en doğru tedbirlerin alınması en uygun çözümlerin hayata geçmesi beklenir. Tabii bu olayı ulusal kimliğimizi ve milli değerlerimizi kullanarak Türkiye’ye karşı hep yapılan kara propagandanın malzemesi haline getirmeye kalkışan dış ve iç odaklar ve Türkiye düşmanı alçaklar hiç hevese kapılmasınlar. Türkiye’ye en ufak bir zarar veremezler. Türkiye bu süreçten de yapıcı sonuçlara ulaşarak çıkar.”