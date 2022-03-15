Ücretlerde de emeklilikte de iyileştirme

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KÜRESEL SAĞLIK MERKEZİ

“Türkiye’nin potansiyeli ve imkânları ihtiyacı olan hekim gücünü yetiştirmeye yettiği gibi ülkemiz giderek cazibesi artan küresel bir sağlık merkezi olma yolunda ilerlemektedir. Seferberlik ruhuyla yaptığımız çalışmalar sayesinde dağınık, verimsiz, yetersiz sağlık faaliyetleri yerine insanlarımızın layık olduğu bir sistemi inşa etmeyi başardık. Altyapısını büyük ölçüde iyileştirdiğimiz artık 1.3 milyona yaklaşan personel sayısıyla insan kaynağını da güçlendirdiğimiz sağlık hizmetleri ülkemizin en önemli iftihar alanlarından birisidir.

SIKINTILAR, EKSİKLER VAR

Elbette her alanda olduğu gibi sağlıkta da hâlâ sıkıntılarımız, eksiklerimiz mevcut, çözüm bekleyen sorunlar bulunmaktadır. Ülke olarak bir süredir kesintisiz yaşadığımız saldırılar, verdiğimiz kritik mücadeleler ülke olarak önceliklerimizi değiştirdi. Buna rağmen, milletimize sunduğumuz hizmetleri asla ihmal etmedik. Hekimlerimizin de işlerini, çalışma ortamlarının altyapısını geliştirerek hep kolaylaştırma gayreti içinde olduk. Biz ülkemizin büyük fedakârlıklar ve sabırla yetiştirdiği her hekiminden azami istifade etmesi gerektiğine inanıyoruz.

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ÜLKELERİNE DÖNECEKLERDİR

Sağlık sektöründe de gözü ve gönlü kendi ülkesinde kalmak yerine dışarıya kayan kişiler olabilir. Bu anlayışla hareket edenlerin de çok uzak olmayan gelecekte istikametlerini yeniden kendi ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymuyorum. Çünkü dünyada bizim kadar büyük potansiyeli olan, her meslekten insana bizim kadar parlak gelecek vaat eden pek az ülke vardır. Önüne serilen imkânlar ne olursa olsun tercihini kamuda veya özel sektörde kendi halkına hizmet etmek için kullanan tüm hekimlerimize milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar gösterdiğimiz çabalara rağmen halen çözüme kavuşturulamamış hususlarda hekimlerimizin beklentilerini biliyoruz. Bir süredir beklentileri mümkün olan en üst düzeyde karşılayacak paketin hazırlıklarını yürütüyoruz. Bugün bu paketin ana hatlarını paylaşmak istiyorum.”

PES ETMEK KÜSMEK YOK

ERDOĞAN doktorlara seslenirken “Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras olarak gördüğümüz büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını tamamlayana kadar hiçbirimize durmak duraksamak tereddüt etmek küsmek hele hele pes etmek yoktur” mesajı verdi: “Aksi takdirde bizi tarih de millet de evlatlarımız da toprağın altındaki büyüklerimiz de affetmez. Hekimlerimizden kendi alanlarındaki gayretleri ve başarıları yanında bu büyük davanın sancaktarı, öncüsü, lokomotifi olmalarını diliyoruz. Bu öyle büyük bir dava, öyle büyük bir misyon, öyle büyük bir sorumluluktur ki yükünü de kazancını da şan ve şerefini de hiçbir maddi unsurla tarif etmek mümkün değildir.”

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İŞTE 5 DÜZENLEME

1) İlk müjdemiz sağlık çalışanlarına yapılan saldırılarla ilgili sıkıntıları kati olarak çözecek bir düzenlemeyle ilgili. Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri sırasında işlenen kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Böylece bu tür suçlar konusunda izlenecek yol uygulayıcı hâkim ve savcılar bakımından görünür hale getiriliyor. Bu düzenlemeyle kamu hizmetlerinden hakkının engellenmesi suçuna verilen ceza sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda arttırılıyor.

SORUŞTURMA İZNE BAĞLI

2) İkinci müjde olarak sağlık çalışanları ilgili bir Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturuyoruz. Tüm sağlık mensuplarının mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar sebebiyle ceza soruşturması açılabilmesi bu kurulun iznine bağlı olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, devlet üniversitelerinde görev yapan sağlık personeline bu kapsamdaki uygulamaları nedeniyle idare tarafından ödenen tazminatın rücu ettirilip ettirilemeyeceğine de bu kurul karar verecek. Rücu da ancak kasıt durumunda yapılabilecek. Mesleki Sorumluluk Kurulu kararlarından dolayı idari ve mali açıdan mesul tutulamayacak. Böylece sağlık çalışanlarımızın bu iki önemli sorununu kökten çözüyoruz.

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AYLIKLAR İÇİN TEK BORDRO

3) Üçüncü müjdemiz sağlık çalışanlarımızın ücret düzenlemesiyle ilgilidir. Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Bu kapsamda öncelikle sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi bütçeye alınarak, aylıklarının tek bordroyla ödenmesi temin edilecektir. Bu uygulama üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecektir. Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalkmayacak şekilde etkinleştirilecektir. Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemesi için ilave kaynak aktarılarak, sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacaktır.

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EMEKLİLİĞE DE YANSIYACAK

4) Dördüncü müjdemiz sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız bu iyileştirmenin emekliliklerine de yansıyacak olmasıdır. Hekimlerimizin bordroya tabi ücretleri emekli olduktan sonra maaş kayıplarını telafi edecek şekilde düzenlenecek. Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına alınacağını da hatırlatmak istiyorum. Bu çalışma yapılırken hekim emeklilerinin maaşları yeniden ele alınacaktır.

5) Beşinci müjdemiz de aile hekimlerimizdir. Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde artış yapılacaktır. Bu düzenlemelerimizin hekimlerimizle tüm sağlık çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum.”