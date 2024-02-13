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‘Uçan Tilki’den Fethiye’ye 18 milyon liralık veda

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#Uçan Tilki#Fethiye#Flying Fox
‘Uçan Tilki’den Fethiye’ye 18 milyon liralık veda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 07:00

DÜNYANIN en büyük 14. yatı olduğu belirtilen ‘Flying Fox’ (Uçan Tilki), Muğla Fethiye limanına demirledi.

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Geçen yıldan bu yana zaman zaman Ege kıyılarında ve Göcek’te misafirlerini ağırlayan 136 metre uzunluğundaki mega yat, alacağı 600 bin litre yakıt karşılığı Türkiye’ye yaklaşık 18 milyon lira bırakacak. Mega yat bugün Fethiye’den ayrılacak.

2016 yılında inşa edilen yatta, 12 metrelik yüzme havuzu ve iki helikopter pisti bulunuyor. 11’i VIP, 36 kabinin yer aldığı yatta, 21 misafir ve yaklaşık 57 mürettebat bulunuyor. Bazı haber siteleri daha önce olduğu gibi bu kez de ‘Flying Fox’a “Jeff Bezos’un yatı” dese de ünlü milyarderin şirketi bunu reddeden bir açıklama yapmıştı.

Flying Fox’un bir şirket aracılığıyla, haftalık 3 milyon 500 bin Euro’ya (yaklaşık 115 milyon 500 bin lira) kiralandığı öğrenildi.

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#Uçan Tilki#Fethiye#Flying Fox

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