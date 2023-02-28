Üç bakandan Adıyaman'da ortak açıklama: Gereken tedbirleri aldık, kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozadağ ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Adıyaman'da açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Şehrimizin 15 bölgesinde konteyner alanlarının planlamasını yaptık. Şehrin doğu kısmında otogar ve hastanenin bitişiğinde 2400 konteyner alacak alanın çalışmasını bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki hafta sonu onları da hizmete alıp vatandaşları misafir etmeye başlayacağız. İnşallah kısa zamanda faaliyete geçireceğiz. Yoğun çalışma var. Böyle zorlukların üstesinden devlet-millet kenetlenerek aşacağız bunları. Moral motivasyonumuz son derece iyi. Bu üzüntü ve acıları yaşayan vatandaşlara nefes aldırmak. Buradaki hayatı olağan hayata döndürmek için yoğun çaba sarf ediyoruz.

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Ekonomik hareketlilik için çalışmalar yapıyoruz. Hasarsız binalarda dükkanlar faaliyete geçmeye başladılar. Kamuda çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere planlamalar yapıyoruz. Sadece Adıyaman değil tüm depremden etkilenen şehirlerde çalışmalar var.

Bu yaşam alanlarımızı ziyaret eden yabancılar bile hızlı reaksiyon alındığını ve böylesini görmediklerini söylediler. Burada geri getiremeyeceğimiz tek şey kayıplarımız.

BAKAN BOZDAĞ: HİÇBİR ENKAZ DELİL TESPİTİ YAPILMADAN KALDIRILMADI

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:

Adıyaman'da yaraların hızla sarıldığını yerinde gördük. Çalışan herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Adıyaman Adalet Binamızı ziyaret ettik. Yerinde görme ve gözlemleme imkanı bulduk. Adıyaman Adalet Binası hafif hasarlı ama görev yapmaya devam ediyor. Ülkemizin değişik yerlerinden gönüllülük esasına göre görevlendirdiğimiz başsavcı, savcılar, adli tıp uzmanları burada görev yapıyor. Yaklaşık 5 bin civarında geçici ve gönüllü görevlendirmeler yapıldı ki adalet hizmetleri yürüsün. Defin, kimliklendirme, delillendirme işlemleri için her türlü tedbiri aldık. Adıyaman'ımızda bu hizmetler aksamadan yerine getirilmektedir.

Bölgenin tamamında adalet hizmetleri aksamadan yürümektedir. Adalet hizmetleriyle ilgili beklentileri karşılanmaya aynı şekilde devam edecektir. Barınma sorunlarının geçici çözüm çalışmalarını konteyner kentte gördük. Milletimize verdiğimiz bütün taahhütleri gecikmeksizin yerine getirdiğimiz gibi vatandaşların barınma ve diğer sorunlarını çözme konusunda verdiğimiz sözleri bir yıl içinde yerine getireceğimizden kimsenin tereddütü olmasın.

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Adli süreçlerde delillendirme çalışmaları süratle Adıyaman'da devam etmektedir. Hiçbir enkaz delil tespiti, ceza hukuku soruşturması bakımından delil tespiti yapılmadan kaldırılmamıştır. Bundan vatandaşlarımız emin olsunlar. İhmal söz konusu değildir. Bunun altını bir kez daha çizmekte fayda görüyorum. Bir inşaatın tamamlanma sürecinde kimler hangi konularda görev aldılarsa usulü çerçevesinde yürüyor. Çoğunluğu 99 öncesi yapılar olduğu için de fenni mesulleri kimdir, işlemlerini yapan kim, elbette bunların tespiti zaman almaktadır. İhmali, kusurları varsa, kusurları oranında sorumlu olduklarından yargı önünde hesap vereceklerdir. Kimseye ayrımcılık söz konusu değildir, soruşturmalar ucu kime uzanırsa uzansın, sonuna kadar devam edecektir. Yanlışlık olan kusuru olan yargıya hesabını verecektir. Kimliklendirme çalışmalarında büyük netice alınmıştır. Yakınlarını arayanların yakınları kendilerine teslim edilmiştir. Çok az bir arama var, yakın zamanda kimliklendirme yapılarak teslimler yapılacaktır. Bu rakamın da çok aza indiğini ifade etmek isterim.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

Şehirlerimizde meydana gelen hasarların, can kaybı, yaralanma ve maddi hasarların tespitinde her birimiz farklı şehirlerde görev aldık. 23 gündür uzaktan ya da bir araya gelerek organizasyonun en iyi şekilde gerçekleştirilmesi konusunda birbirimize destek veriyoruz. Böylesine bir ortamda gerek deprem bölgelerinde özellikle Adıyaman, Maraş, Hatay gibi illerde vatandaşların ihtiyaçlarının hızlı şekilde giderilmesi ve psikolojik destek sağlanması, tüm taleplerin karşılanması sonrası barınma için ilgili bakanlıklar hassasiyet göstererek adımlar atıyor. Konteyner kentler ve ardından da temeli atılmaya başlanacak konutlar da 1 yıl gibi kısa sürede konut ihtiyacı giderilmiş olacak. Gerek parasal gerek mali koşullara ilişkin hangi tedbirleri alacağımıza ilişkin çalışmalar yapıyoruz. Bütçede elbette yük oluştu. Kaynakların doğru kullanılması gerekiyor.

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Vergisel düzenlemeler, ötemeler, aflar yaptık. Kredi borcu olanlara ilişkin adımlar attık ilan ettik. Sigortacılık ve DASK üzerinden de adımlar attık. Bu anlamda vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Özellikle de apartman altında olan dükkanlar, varlıklarını yitiren esnaf, iş dünyası, geçimini sağlamayı bir koşula bağlayan bir hayvanı olan gerekse de hangi alanda olursa olsun kaybı olan varsa çok net adımlar atıyoruz. Canlar geri gelmez, bunların bıraktığı emanetler milletimizin emanetleridir. Görüldüğü üzere de her geçen gün atılan adımların semeresini de görmeye başladık. İlk günlerdeki can kayıpları ve hasarların olması bizi çok yordu ama bu yorgunluğun bedeli de elde ettiğimiz kazanımlar.

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Bundan sonrası bunların inşa edilmesi. Tüm üretici, iş dünyasından açık bir şekilde çağrıda bulunuyorum. Zaman çok kazanma zamanı değil, zaman zorlukların üstesinden gelecek elimizi, yüreğimizi taşın altına koyacağımız bir zaman. Biz finansal anlamda her türlü tedbiri almış durumdayız. Tarihi rekorlar kırmış olacağız, binaların yapılması ve insanların barınması anlamında. Tam bir koordinasyon var. Bu koordinasyonun getirdiği enerjiyle de elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyuyoruz. Rabbim böyle afetler yaşatmasın.