Üç aylar ne zaman başlıyor? İşte Diyanet 2021 kandil takvimi!

Recep ayının başlangıç tarihini merak eden vatandaşlar internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Hz. Muhammed'in 'Allahım Recep ve Şaban ayında bizi bereketlendir, Ramazan ayına ulaştır’ duasıyla anlattığı, bu ayın başlangıcı için artık kısa bir süre kaldı. İşte, üç ayların başlangıç tarihi...

3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak. 3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Rifat Oral, üç aylarda Allah'ın rahmetinin yeryüzüne dalga dalga yayılıp ibadet, merhamet ve barış günlerinin başladığını belirtti.

Allah'ın, Kur'an-ı Kerim'de recep, muharrem, zilkade ve zilhicce aylarında savaşmayı yasakladığını bildiren Oral, bu dört ayda insanların savaşmayı bırakıp ibadet ve merhamet merkezli hayata yönelmesi gerektiğini söyledi.

Oral, Müslümanlarca recep, şaban ve ramazanın mukaddes kabul edildiğini anlatarak, "Peygamber Efendimiz recep ve şaban ayında daha çok ibadet yaparmış. Sanki bu iki ay ramazan ayına bir hazırlık oluyor. Hatta bir rivayette 'Recep Allah'ın ayı, şaban benim ayım, ramazan ayı da ümmetime hediye edilmiş bir aydır' buyuruyor." diye konuştu.

Oral, Hazreti Muhammed'in recep ayı geldiğinde "Ya Rab, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Üç aylar yeniden temiz bir sayfa açma, ibadetlere yönelme, toplum, aile ve iş yerimizde mücadele, kavga, savaş ve birtakım şeyleri bırakma, merhametin yaygınlaşması ve sonuçta yeryüzünün cennet gibi olabilmesi için bir fırsat. Sanki bu üç aylar Müslümanlar için bir eğitim kampı. Bu şekilde değerlendirdiğimiz zaman üç aylar, bizde istenilen faydayı oluşturacaktır."