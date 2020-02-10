Recep, Şaban ve Ramazan aylarının bulunduğu ve Miraç, Berat kandilleri ile Kadir gecesinin de içinde bulunduğu mübarek üç aylar için geri sayım devam ediyor. ''Kandiller geçidi'' olarak nitelendiren üç aylar, insanın günahlarından tövbe edip temizlenmesi için de bir fırsat. Peki, üç aylar başladı mı? Regaip Kandili ne zaman?



2020'de üç aylar 25 Şubat Salı günü Receb ayıyla birlikte başlayacak. Miraç, Berat kandilleri ile Kadir gecesi ve Ramazan bayramı gibi Müslümanlar için tövbe etmenin, affın, manevi arınmanın ve kendini yenilemenin habercisi olan üç ayların müjdecisi Regaip Kandili, 27 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.

REGAİP KANDİLİ HAKKINDA

Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece. Kökü "arzulamak, meyletmek" anlamlarına gelen regâib sözcüğü Kur'an'da geçmez.

Regaip Kandili doğrudan Kur'an-ı Kerim kaynaklı olmasa da dinî kültürde zamanla büyük kutlamalarla kutlanmaya başlanmış ve kendisine burada önemli bir yer edinmiştir. Klasik dinî kültürün yanı sıra tasavvuf geleneği ve kültüründe de bu kandil diğer kandiller gibi önemli bir yere sahiptir ve büyük kutlamalarla kutlanır.



2020 DİNİ GÜNLER LİSTESİ



Miraç Kandili ise 21 Mart'taMüslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 25 Mart'ta başlayacak ve 7 Nisan'da Berat Kandili ihya edilecek.



On bir ayın sultanı Ramazan 24 Nisan'da başlayacak ve bu ay içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.