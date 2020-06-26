TYT, AYT ve YDT nedir? İşte YKS (TYT, AYT, YDT)’nin açılımı

YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran’da yapılacak. TYT, AYT ve YDT nedir sorusu araştırılıyor. Açılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı olan YKS merkezi olarak düzenlenecek. Sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi kısaca TYT olacak. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. İşte YKS oturumları ile ilgili bilgiler…

YKS’NİN AÇILIMI NEDİR?

YKS’nin açılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’dır. Üniversite sınavında adaylar 3 oturum arasından başvuru yaptıklarına girecekler.

TYT NEDİR?

YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır.

TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır.

YKS'nin ilk oturumu olan TYT, yarın saat 10.15’te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

AYT NEDİR?

AYT’nin açılımı Alan Yeterlilik Testleri’dir.

AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

YDT NEDİR?

YDT’nin açılımı Yabancı Dil Testi’dir.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır.

Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.