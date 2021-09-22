Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dışişlerinden Libya açıklamasıDışişleri'nden 'Libya' açıklaması#Dışişleri
Max Verstappen ve Pierre Gasly, Türkiye’deki rakiplerini bekliyorMax Verstappen ve Pierre Gasly, Türkiye’deki rakiplerini bekliyor#Formula 1
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancıdan Paris İklim Anlaşması açıklamasıAK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan Paris İklim Anlaşması açıklaması!#Naci Bostancı
Saddamın ordusundaki subayın kayıp kızını en son gören arkadaşı gözaltına alındıSaddam'ın ordusundaki subayın kayıp kızını en son gören arkadaşı gözaltına alındı#Eskişehir
ABDnin Haitili göçmenlere kırbaçlı müdahalesine sert tepkiABD'nin Haitili göçmenlere kırbaçlı müdahalesine sert tepki#ABD
TÜROBdan KDV indirimi uzatılsın talebiTÜROB'dan 'KDV indirimi uzatılsın' talebi#Turizm Sektörü
Cengiz Durmuş, yeniden TTF başkanlığına adayCengiz Durmuş, yeniden TTF başkanlığına aday#Tenis
Ünlü oyuncu hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmazÜnlü oyuncu hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz#Uma Thurman
Harika Avcı sessizliğini bozduHarika Avcı sessizliğini bozdu#Harika Avcı
Google Oyun ve Uygulama Akademisi, 2 bin genç için teknoloji kariyeri kapısını aralıyorGoogle Oyun ve Uygulama Akademisi, 2 bin genç için teknoloji kariyeri kapısını aralıyor#Mustafa Varank
HABERLERGündem Haberleri

Twitter’da devlet büyüklerine hakaret ediyordu! Trol savcı hakim karşısında

#Sosyal Medya#Savcı#Mahkeme
Twitter’da devlet büyüklerine hakaret ediyordu Trol savcı hakim karşısında

Samsun'da sosyal medyada açtığı sahte hesap üzerinden AK Parti’li üst düzey isimleri hedef alan paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz, hakkında Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'İftira' suçlarından açılan davanın duruşmasında suçlamaları kabul etmedi. İddianamede, sanığın, 'Telefon hattını uzun süredir kullanıyorum. Twitter hesabım yoktur. Küçük çocuğumun telefonumu suya düşürmesi nedeniyle bozuldu. Bozulan telefonun yerine yakın zamanda yeni telefon aldım." dediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Mustafa İNAN/SAMSUN, (DHA)- Sosyal medya platformunda '@HOHMUSTESARI' adıyla açtığı hesap üzerinden bazı AK Parti'li üst düzey isimler ve bakanlara hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelinin, Samsun Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz ve açılan sosyal medya hesabının da sahte olduğu tespit edildi.

Mesai saatlerinde Twitter'dan açtığı sahte hesapla devlet büyüklerine küfür ve hakaret ettiği tespit edilmesinin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca başlatılan soruşturma kapsamında Savcı Özcan Muhammed Gündüz, açığa alındı.

Trol savcı Özcan Muhammed Gündüz gizli telefondan paylaşım yapmış Araştırma yapıldığını fark edince yeni hat almış

Trol savcı Özcan Muhammed Gündüz gizli telefondan paylaşım yapmış! Araştırma yapıldığını fark edince yeni hat almış

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Gündüz hakkında, 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'İftira' suçundan iddianame hazırlandı. Bahse konu Twitter adresinin ‘hohmustesari@gmail.com’ mail adresi üzerinden 2016’nın Ağustos ayında oluşturulduğuna yer verilen ve 2 yıldan, 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Samsun 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2'nci Dairesi'nce, çok sayıda devlet büyüğüne hakaret ettiği belirlenen Gündüz, meslekten ihraç edildi. HSK 2'nci Dairesi'nce verilen ihraç kararında Gündüz’ün yaptığı paylaşımların, mesleğin şeref, onur ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte olduğu vurgulandı.

Trol savcı Özcan Muhammed Gündüzün ihracı istendi

İlgili Haber:Trol savcı Özcan Muhammed Gündüz'ün ihracı istendi

ARAŞTIRILINCA HATTI KAPATTI

Haberin Devamı

İncelemelerde Gündüz'ün kullanımında olan cep telefonu numarasının '@hohmustesari' isimli hesapla entegre olduğu belirlendi. Paylaşımlarını gizli cep telefonu ve hat üzerinden yaptığı belirlenen Gündüz'ün hesap hakkında araştırma yapıldığı fark edilip, hattının kapatıldığı tespit edildi. Gündüz ifadesinde cep telefonunu uzun zamandır kullandığını, çocuğunun telefonunu suya düşürmesi nedeniyle bozulan telefonun yerine yeni telefon aldığını söyledi. Cep telefonunun içinde sıvı teması olduğuna dair oksitlenmelerin bulunduğu, ana kartın ise kırılarak yerinden söküldüğü tespit edildi.

Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Özcan Muhammed Gündüz, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Esas hakkında mütalaasını veren savcı, şüphelinin iftira suçundan yasal unsurlar oluşmadığından beraatını, kamu görevlisine zincirleme hakaretten ise cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, 10 Kasım’a ertelendi.

İlgili Haberler:

Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te açıkladı: Bütün çabamız ve gayretimiz...Dünya bu hareketi konuşuyor! Bu sabah şoke eden yorum...Çok sayıda kent alarmda! Dikkat: Saat verildi
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sosyal Medya#Savcı#Mahkeme