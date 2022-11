Tweet savaşı

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen “Ege ve Doğu Akdeniz’de Türk Dış Politikası” konulu panelde konuştu. Yunanistan’da Türkiye’nin her gün gündem olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

GÜNDEMLERİ TÜRKİYE

“Son zamanlarda Yunanistan’ın çıldırmasının sebebi, Türkiye’nin her alanda güçlenmesi. Ülkemizin bölgesel ve küresel yükselen profilinden çok rahatsızlar. Oysa akıllı komşu bunu avantaj görür ve lehine kullanır. Diğer neden, Yunan iç politikasında Türkiye karşıtlığı maalesef prim yapıyor. Her gün Türkiye’nin gündemde olması Yunanistan’a gerçek sorunlarını unutturuyor. Bizim böyle bir derdimiz yok. Yunanistan gündemimizde ön sıralarda değil. Kendimden örnek vereyim, 1 Ocak 2021-25 Ekim 2022 arasında Yunanistan ile ilgili sadece 40 tweet atmışım. Aynı dönemde Dendias’ın Türkiye ile ilgili attığı tweet sayısı bin 80. Yani günde bir tweet’ten fazla. Yunanistan’da her gün televizyonlara bakın; ‘Türk SİHA’ları şöyle, Türk roketleri, füzeleri böyle’ haberleri yapılıyor.

BİR MİLE BİLE İZİN YOK

Yunanistan’ın bize yönelik bir saldırıya hazırlanması demek beynini peynir ekmekle yemesi demek. Yunanistan’a ‘Arkanızda kim var ona bakmayın, yanı başınızda kim var, karşınıza almaya çalıştığınız kim var ona bakın. İşbirliği istiyorsanız hazırız’ diyoruz. Türkiye’yi karşılarına almak ne demek, herhalde iyi biliyorlardır. Biz 12 mil değil, Ege’de karasularının 6 milin 1 mil dahi üzerine çıkarılmasına kesinlikle izin vermeyiz. Böyle bir oldubittiyi kabul etmeyiz.”

ABD’NİN KANTARI BOZULDU

ABD, ‘Bunlar Rusya’ya karşı kurulan üsler’ diyor, inandırıcı değil. ABD’nin kantarı, terazisi bozuldu, bu konuda kendilerine uyarıda bulunduk. Bunların Yunanistan’a faydası olmadığını, Yunanistan’ı çözümden daha da uzaklaştırdığını söyledik. Diğer taraftan Rum kesimine yönelik silah ambargosunu bir yıllığına kaldırdı. Nedenini sorduk, ‘Son zamanlarda Rum kesimi kara para aklama konusunda bizimle işbirliği yaptı’ dediler. Daha önce açıkça kara para akladığını söylemiyordunuz. Hani çok demokratik ve şeffaf bir yönetimdi? Bunun karşılığı silah vermek mi? Başka türlü ödüllendir. Bu silahı Kıbrıs Türklerine karşı veriyorsun. Biz ne yaptık? İlave SİHA, takviye ne gerekirse yapıyoruz, onlar karar alır biz yaparız.

MISIR’LA NORMALLEŞME

Normalleşme süreci ikili bir süreç. Uluslararası platformlarda birbirimizin aleyhine olmama konusunda anlaştık. Normalleşme yavaş gidiyor ama sebebi biz değiliz. Normalleşme konusunda samimiyse adım atar. Libya ile yaptığımız Deniz Yetki Alanları anlaşması ve daha sonra imzaladığımız hidrokarbon anlaşması Mısır aleyhine değil, bizimle anlaşma imzalarsa Yunanistan ile yaptığı anlaşmadan 40 bin kilometreden fazla alan elde edecek.