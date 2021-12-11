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Tuzla'da otomobil denize düştü!

#Tuzla#Otomobil#Deniz
Tuzlada otomobil denize düştü

Tuzla Mercan Sahili'nde yolun dar olması nedeniyle sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil iki metre yüksekten denize düştü. Kazada, şans eseri olayda yaralanan olmazken, dalgaların otomobili sürüklememesi için iple kıyıdaki elektrik direğine bağlandı. Otomobil vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

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Kaza, akşam saatlerinde Tuzla Mercan sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 YK 005 plakalı otomobil sürücüsü, yolun dar olması ve hatalı park eden araçlar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yaklaşık iki metre yükseklikten denize düştü. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Otomobil, kazayı görenlerin yardımıyla şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgaların aracı denize çekmemesi için, kıyıdaki elektrik direğine iple bağlandı. Otomobil olay yerine gelen ekip tarafından vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

'YOL ÇOK DAR'

Kazanın görgü tanığı Tolgahan Mor, "Buradaki kafeye arkadaşla çay içmeye geldik. Geçerken gördük biz de. Araç devrilmiş. Zaten buraya araçlar park ediyor yolun sağ tarafına. Geçiş oldukça sıkıntılı oluyor burada. Özellikle hafta sonları burası inanılmaz yoğun oluyor. Buradan geçen araçların çoğunluğu sıkıntı yaşıyor. Biz de baktık araç devrilmiş. Hava biraz kötü. Deniz bayağı dalgalı. Biraz tedirgin olduk açıkçası, indi mi arabadan? İçerisinde birisi kalmış mı? Allah'tan şoför içinden çıkmayı becermiş. Geçmiş olsun diliyorum aracın içerisindekilere. Ama burada bir ihmal söz konusu. Bu yolun kenarına bir şerit yapılabilir. Bu yol gerçekten çok dar. Her seferinde böyle tehlike atlatılıyor burada. Düşen araç çok olmadı ama kayalıkların olduğu kısma kaymalar çok oluyor. Ya da en azından yolun kenarına duba şeklinde bir şey yapılabilir. Bir engel koyulabilir. Burada inşaat çalışması da var. Yaralı yok. Şoför araçtan kendisi çıkmayı başarmış. Zaten bizim mutlu olduğumuz konu o. Aracın tavanı bayağı çökmüştü" diye konuştu.

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#Tuzla#Otomobil#Deniz

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