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Tuzla'da korkutan çatı yangını

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#Tuzla#Çatı Yangını#İstanbul Yangın
Tuzlada korkutan çatı yangını
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2024 02:42

Tuzla'da 2 katlı binanın çatısında başlayan yangın bitişiğinde bulunan 3 katlı binaya sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

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Yangın, saat 22.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Yazgülü Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın çatı katında başlayan yangın bitişiğinde bulunan 3 katlı binanın dış cephesine sıçradı.

Çatının alev alev yandığını gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle binada hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Tuzlada korkutan çatı yangını

 

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#Tuzla#Çatı Yangını#İstanbul Yangın

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